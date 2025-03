Luis Caputo reveló que todavía no conoce el monto del acuerdo con el FMI: "Lo define el Directorio del Fondo"

En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahoras de que se trate el DNU sobre el acuerdo en el Congreso, el ministro de Economía,, afirmó que el monto del préstamo que negocia la Argentina aun "no está definido" y que lo define el Directorio del organismo.Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso no lo decimos", explicó el ministro de Economía sobre el nuevo acuerdo con el FMI cambiando el discurso ya que hace solo una semana atrás, el ministro había asegurado que "estaban definidos el monto y el programa".En declaraciones al canal A24, el funcionario comparó las diferencias entre este acuerdo y otros que ha firmado la argentina en el pasado, tal como el que acordó él mismo en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. "En un acuerdo clásico con el Fondo, uno va típicamente cuando la situación macroeconómica esta desordenada. Entonces el Fondo pide ciertas condiciones, que esencialmente son un orden fiscal y un orden monetario, y te da un tiempo para esto, para que se llegue por ejemplo a un equilibrio fiscal primario. Y, para eso, te da plata para que vos en el mientras tanto puedas seguir con tus operaciones", detalló el economista.Sin embargo, explicó: "Esta vez es diferente porqueel año pasado. Entonces estamos en un caso atípico". "Nosotros nos pusimos metas mas difíciles que las que típicamente pone el Fondo", dijo orgulloso el ministro frente al atroz ajuste.Caputo aseguró que el nuevo acuerdo con el FMI tiene por objetivo "es tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación", con la mira puesta principalmente en "sanear el BCRA". "El BCRA siempre tuvo un desbalance en el mercado de pesos muy grande. Siempre emitió muchos mas pesos de lo que la gente demandaba. Entonces todos esos pesos que sobraban típicamente iban a comprar dolares o a compra bienes lo que generaba esa inflación o esa suba del dólar. Nostoros durante este año hemos equilibrado fuertemente ese sobrante monetario que heredamos", apuntó y aseguró que la gestión de Milei redujo "las Lebacs y Leliqs en un 76%".Así, el economista aseguró que con el acuerdo se busca que "los pesos estén bien respaldados, por oro, dólares, y no por papelitos de colores que hay hoy en gran parte del BCRA". "Va a haber dolares, de sobra", prometió.Por otro lado, Caputo se defendió de las críticas recibidas luego de que el presidente Javier Milei firmara un Decreto de Necesidad y Urgencia para autorizar las negociaciones con el FMI y afirmó que "". "La parte técnica es algo que negocia el Ejecutivo", sentenció.El ministro de Economía, volvió a señalar que la salida del cepo llegará "en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo". "En tanto y en cuanto cumplamos con las 3 condiciones que nos planteamos", remarcó.Las condiciones que nombró Caputo son las que repete en reiteradas ocasiones por el Presidente de la Nación:en un entorno cercano a cero mensual."Estamos haciendo todo para liberar las restricciones cambiarias.", concluyó Caputo.