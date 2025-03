UxP busca prorrogar la moratoria y aumentar jubilaciones mientras LLA reprime la protesta de jubilados

el peronismo de Unión por la Patria intentará en una sesión especial este miércoles a las 19 poner sobre la mesa cinco proyectos para prorrogar las moratorias previsionales, mejorar los haberes de los jubilados y ampliar la cobertura de medicamentos gratuitos que serruchó el Ejecutivo

Mientras el Gobierno hace inusitados esfuerzos políticos y de recursos del Estado para impedir la nueva movilización de jubilados que tendrá lugar este miércoles con amenaza concreta de ser nuevamente reprimida ilega y violentamente y, a la vez, imponer un aval en el Congreso con complicidad de aliados para un nuevo acuerdo de deuda con el FMI por decreto y a ciegas,La sesión especial para ratificar el acuerdo con el FMI comienza a las 10 de la mañana y la oposición, hasta antes de tener habilitada su intención de poner sobre tablas una agenda a favor de los jubilados, anticipaba un largo debate, principalmente, por los cuestionamientos a la estrategia de enviar un DNU al Congreso. Todo a la vez que el Gobierno se preparaba para una nueva movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo en favor de los adultos mayores y como respuesta al operativo con represión ilegal que dejó heridos y cientos de detenidos el miércoles de la semana pasada.En ese marco, el kirchnerismo puso sobre la mesa la consigna “Nuestra agenda es la del pueblo”, como contrapeso a lo que consideran una agenda que nada tiene que ver con la situación económica de, por ejemplo, los jubilados. Así, el peronismo intentará capitalizar que la atención pública está centrada en el reclamo de los jubilados y pensionados.Lo hará con cinco proyectos relacionados: tres de ellos apuntan a prorrogar la moratoria previsional que le permite jubilarse a los trabajadores que no cuentan con 30 años de aportes a partir de pagar por ellos en cuotas; los otros dos garantizan la gratuidad de los medicamentos esenciales a los afiliados de PAMI.Los proyectos para extender por dos años la moratoria corresponden a Nicolás del Caño, Brenda Vargas Matyi y Leopoldo Moreau, mientras que los textos para modificar el artículo 2° de la Ley 19.032 sobre Gratuidad de Medicamentos Esenciales llevan las firmas de la jefa del bloque de Innovación Federal, Pamela Caletti, y de Luana Volnovich.Así las cosas, el peronismo hizo su movida de pedir la sesión especial en un intento de aprovechar que el oficialismo y sus aliados darán quórum a la sesión del FMI. Así, los forzarán a participar del debate, y a evitarlo o dejar expuesta su negativa ante los jubilados que estarán pidieron cobrar más de 340 mil pesos allí mismo, afuera.En cuanto a la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de aceptar el pedido de Unión por la Patria y difundir la convocatoria a sesión especial menos de 24 horas antes, parece apuntar a ponerle un límite a la primera sesión y que el aval a la deuda con el FMI que quiere tomar Javier Milei se produzca temprano.Como parte de esa misma estrategia, este martes los libertarios rechazaron los intentos de la oposición de firmar dictamen a la interpelación de funcionarios y la creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA, la criptomoneda que el presidente Milei promocionó a través de sus redes sociales.Los libertarios argumentaron que el emplazamiento votado la semana pasada, en una sesión que terminó con una pelea a piñas entre diputados de LLA, señalaba que el dictamen debía firmarse el 19 de marzo, no antes. Por lo tanto, también convocarían a los dos plenarios para avanzar con los dictámenes este miércoles por la tarde. Siempre y cuando la sesión por el DNU del FMI no se prolongue demasiado.Desde el oficialismo y sus aliados dialoguistas hacen trascender que será difícil que el peronismo logre quórum para iniciar el segundo debate, para lo cual deberá reunir nuevamente 129 diputados presentes. Es decir, sugieren que serán ellos quienes no den quórum para discutir sobre las mejoras para los jubilados.