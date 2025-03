Desde la UBA ratificaron la emergencia salarial de su personal docente y no docente

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificó la emergencia salarial del personal docente y no-docente y expresó “preocupación por la jerarquización de la actividad”, incluyendo “la justa retribución por la tarea realizada”.En la misma línea, le exigió al Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, y a la cartera de Economía, respaldada por Luis Caputo, que realicen “las reuniones paritarias correspondientes con el fin de actualizar el salario de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes” en relación “a la inflación observada”.La consejera superior de la Universidad, Lucille Levy, quien también fue la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), aseguró que se ven “obligados a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial” y que dicha acción “no es una cuestión de política partidaria”.“Nos expresaremos y saldremos a la calle todas las veces que sea necesario para defender a la universidad. No estamos dispuestos a negociar el prestigio, la excelencia académica y el orgullo de ser de la UBA”, manifestó.Según Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad, el retraso salarial al que se refieren “tiene un gran impacto en las funciones básicas de enseñanza, investigación, asistencial y de extensión universitaria” porque, además de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, que llegó a casi el 50% , se suma el detrimento que se vive desde comienzos de este 2025.Desde el Consejo Superior, afirmaron que “la recomposición salarial que otorga el Gobierno es menor a la inflación medida por el INDEC” que, por ese motivo, dispuso “ratificar la emergencia en materia salarial”, no solo de docentes y no docentes sino también de “los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.