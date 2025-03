Carlos Berardi: "La sentencia carece de fundamentos jurídicos"

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Berardi, afirmó que "en el proceso del juicio de Vialidad se limitó de manera incorrecta y arbitraria la posibilidad de ofrecer prueba de descargo y de que el tribunal analice todas y cada una de las defensas que fueron presentadas"."Los jueces no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expediente. De lo que se trata es de corregir cuestiones de la fundamentación de la sentencia. La sentencia carece de fundamentos jurídicos. Esto es lo grave”, alertó.En confernecia de prensa, Berardi aclaró: “Entre las cosas que se dice falsamente es que la Corte estos casos los rechaza en todas las oportunidades y esto es mentira. La Corte ya ha intervenido en la causa. Y no es que solamente está el recurso de la ex presidenta"."Hay 10 recursos más que la Corte tiene que tratar. Por lo cual, desde le punto de vista jurídico no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoches salvo que se trate esto de una operación política que nada tiene que ver con el derecho", explicó.Por ultimo, Berardi subrayó: "Por lo que conozco a Cristina desde hace 10 años que la asesoro, Cristina nunca tiene miedo, está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa, y sabe por qué este proceso existe. Existe no porque haya cometido un delito, sino porque ha hecho muchas reformas que hay ciertas personas que no se lo perdonan”.