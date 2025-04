Karina Banfi advirtió: "Mañana vence el plazo que tiene el Gobierno para responder"

La diputada de la UCR, Karina Banfi, se refirió al debate en el Congreso sobre el Caso Libra, una investigación que ha tomado relevancia a raíz de la criptoestafa que involucra al Gobierno y que, según la oposición, requiere una mayor transparencia. Durante una sesión convocada por la oposición, Banfi destacó el compromiso de su bloque en ejercer el rol de control parlamentario, al mismo tiempo que subrayó la importancia de abordar el caso con seriedad y responsabilidad, evitando caer en un “circo político” que solo favorezca a ciertos intereses. Cabe señalar que la oposición reactivó el debate por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y consiguió el quórum para abrir el recinto. Se trata la creación de una comisión investigadora.

Banfi señaló que el dictamen presentado por la UCR tiene un objetivo claro: pedirle al Jefe de Gabinete que se presente en el Congreso para explicar el rumbo del Gobierno, como lo establece la Constitución. “Es algo simple, pero lamentamos tener que hacerlo a través de un dictamen, dado que no forma parte de la rutina del Gobierno actual”, sostuvo la diputada. En este contexto, enfatizó la necesidad de obtener "la verdad política" sobre el caso y cuestionó la estrategia de algunos sectores que, según su opinión, buscan utilizar la situación para fines electorales.La diputada también expresó su desacuerdo con el enfoque de algunas comisiones investigadoras, argumentando que el momento no es el adecuado para tratar el tema en esta etapa, mientras la Justicia sigue adelante con su investigación tanto a nivel nacional como internacional. "Lo que sí creemos es que no es el momento de la oportunidad y conveniencia para tratar este tema", subrayó Banfi, y recordó que el bloque de la UCR ya había solicitado acceso a la información pública el pasado 18 de febrero para indagar sobre las cuestiones que podrían estar relacionadas con un posible delito. "Mañana vence el plazo que tiene el Gobierno para responder", recordó.Banfi también criticó el clima de confrontación en el Congreso, mencionando que en esta sesión se han presentado cinco dictámenes y que la fuerza parece primar sobre la razón, lo que dificulta encontrar soluciones reales. "Lamentablemente, siempre en este Congreso ha primado la fuerza y poco la razón", señaló. Sin embargo, destacó que el bloque radical está dispuesto a trabajar en una agenda seria que apunte a la lucha contra la corrupción, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones. "Eso es lo que quiere el Bloque de la UCR, ponernos a trabajar y debatir de verdad", concluyó la diputada.