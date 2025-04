Ante la contraofensiva de China, Trump subió a 104% los aranceles al país asiático

Estados Unidos anunció este martes que a la medianoche comenzarán a regir los nuevos aranceles a China, que ascenderán a un 104% extra. El presidente Donald Trump había amenazado el lunes con volver a subir los aranceles si la potencia asiática no suspendía los aranceles recíprocos del 34% que le había impuesto a su país en respuesta a la guerra comercial lanzada desde Washington la semana pasada.En un mensaje en su red social Truth Social, Trump había dicho que esperaba la llamada de China pero desde ese país habían insistido en reforzar su posición de no "someterse" a la extorsión del líder republicano. "China peleará hasta el final", repitieron en las últimas horas voceros oficiales y extraoficiales del gigante asiático.Con la nueva medida económica de Trump, los aranceles adicionales del 50% llevó la alícuota a un total del 104% y entrarán en vigor a partir de mañana. "Entrarán en vigor a las 01.00 (4:00 GMT)", se limitó a afirmar en una conferencia de prensa la portavoz gubernamental, Karoline Leavitt."La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de relacionarse con China. China tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses. Si Estados Unidos insiste en una guerra arancelaria, China peleará hasta el fin", repitió el vocero de la Cancillería de China, Lin Jian, en lo que ya parece ser un slogan de todos los voceros oficiales y paraoficiales del Estado chino en la guerra comercial con Washington.Horas antes, en una dura editoral del Global Times, el diario que funciona como un vocero extraoficial de la posición de Beijing afirmó que China no se va a dejar "intimidar, presionar, ni amenazar" por Estados Unidos y que esa "no es la manera correcta de tratar" con China. La posición es la misma que sostuvo anoche el portavoz de la embajada de Pekín en Estados Unidos, Liu Pengyu en declaraciones a AFP.China argumenta que la aplicación de aranceles recíprocos responde a que la justificación que dio Estados Unidos al anunciar los aranceles es "completamente infundada". "En realidad, esto no es más que proteccionismo e intimidación unilateral: chantaje político disfrazado de medios económicos", afirmó el Global Times, y agregó que "mantenerse firme frente a la presión" es un rasgo "característico" del espíritu chino.Además, comparan esta segunda guerra comercial con la que inició Trump durante su primer mandato en 2017 y destacan que hoy tienen una "capacidad mucho mayor para resistir la presión" y que están preparados de forma "integral" para "afrontar estos desafíos". "El sistema industrial y la autonomía tecnológica de China han mejorado significativamente, su mercado interno y su estructura económica siguen optimizándose, y su cooperación multilateral y sus alianzas comerciales se han diversificado. Estos factores otorgan a China una mayor confianza ante los riesgos. Como señaló Bloomberg, 'China ya ha protegido su economía contra la guerra comercial'", sostiene el Global Times.También denunció que Estados Unidos lo único que quiere es "defender sus propios intereses" y que, por el contrario, China "defiende" un sistema "de comercio, mundial justo y libre. Consistentemente con razón, fuerza y ​​moderación". A diferencia de Washington, China dice que puede ofrecer "certidumbre" al proceso global. Del mismo modo, admiten que los aranceles impuestos por Estados Unidos afectarán "inevitablemente" a la economía China en el corto plazo, pero destacan que por ejemplo el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, declaró que ese estado promoverá sus propias relaciones comerciales estratégicas con sus socios internacionales, desoyendo la línea federal."La tendencia hacia la globalización económica es inevitable", cerró la editorial e insistió a Washington en "suspender de inmediato" los aranceles que aplicó a China del 34% y que empezarán a regir mañana miércoles.