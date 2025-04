Elecciones en Ecuador: el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Noboa y la oposición denunció fraude

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador informó que el actual mandatario y candidato por la reelección en representación de Acción Democrática Nacional (ADN), Daniel Noboa, ganó el balotaje que se realizó este domingo. Su contrincante, la candidata por el partido Revolución Ciudadana (RC) y referente correísta, Luisa González, denunció fraude y manifestó que no reconocerá los resultados.“Siendo las 20:15 informamos al pueblo ecuatoriano que una vez procesado más del 90 % de actas a escala nacional, se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional (ADN) conformado por Daniel Noboa Azin y María José Pinto”, informó la presidenta del CNE de Ecuador, Diana Atamaint.Con estos resultados parciales, reportados por la página web oficial del CNE, Noboa superó a González por una diferencia de 1.142.372 votos válidos. El presidente relecto calificó de "histórica" su victoria y agradeció "a todos los que fueron parte de esta fuerte campaña" que, indicó, estuvo "llena de conflictos y peleas, que siempre buscaba justicia para todos los ecuatorianos". "Hoy cerramos la campaña. Mañana empezamos a trabajar por el nuevo Ecuador", anunció Noboa tras la oficialización de los resultados.Minutos antes de la confirmación oficial, la candidata correísta denunció fraude electoral. "No reconocemos los resultados. Está haciendo fraude, el más grotesco fraude y lo denuncio públicamente", expresó la González ante sus seguidores, congregados en Quito, la capital del país. Además adelantó que le pedirán a las autoridades electorales del país suramericano "el reconteo y que se abran las urnas".La candidata destacó que su fuerza "siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas"; pero advirtió que en estas elecciones 11 encuestas, incluidas las del propio Gobierno, le daban la victoria. "¿Cómo puede ser creíble los números que están mostrando? ¿Cómo puede ser creíble que 11 encuestas se equivocaron?. Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad, me niego rotundamente a creer algo así", agregó.El expresidente de Ecuador y líder de RC, Rafael Correa, también denunció fraude. "Todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44 % de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más", expresó en su cuenta en X.En la primera vuelta, celebrada en febrero, Noboa ganó con un 44,17%, pero por un margen mucho más estrecho del que anticipaban las encuestas: menos del 1%. Lo de González fue prácticamente un empate técnico: obtuvo el 43,97%. Noboa, de 37 años, pertenece a una de las familias más ricas del país, con un largo linaje de empresarios. González, de 47, es una abogada con pasado en el gobierno de Rafael Correa, hoy exiliado en Bélgica.Las elecciones se realizaron con un amplio operativo de seguridad para custodiar las urnas y garantizar el derecho al voto, amenazado por la violencia criminal que golpea al país desde hace unos años, en especial por el narcotráfico. Se movilizaron 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad, repartidos entre 60.000 policías y 40.000 militares. La policía de Ecuador reportó que al momento hay 634 personas detenidas en el marco de los operativos policiales en esta segunda vuelta electoral.Además hubo acusaciones cruzadas de supuestas irregularidades irregularidades y la autoridad electoral ya advirtió que rechazará la “narrativa de fraude”. Por su parte, el jefe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Ecuador, Heraldo Muñoz, destacó la “normalidad” y “tranquilidad” con que transcurrieron las primeras seis horas de las elecciones.Noboa emitió su voto en la escuela Antonio Moya Sánchez de la localidad e Olón, en la provincia de Santa Elena, a la que llegó acompañado de su esposa y sus tres hijos. "Hoy ganamos. Hoy será un día importante para la historia del Ecuador", aseguró a la prensa en medio de un fuerte operativo.Por su parte, González votó en la Unidad Educativa Carlos Pomerio Zambrano de la provincia de Manabí. "Hago un llamado a la fuerza pública a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente", sostuvo. "Ellos tienen el miedo, nosotros la esperanza", agregó en redes sociales.