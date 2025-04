Milei tras su reunión con Peña en Paraguay: "El camino hacia la prosperidad es el de la desregulación y el superávit"

En la previa del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el presidente Javier Milei viajó a Paraguay donde se reunió con el presidente Santiago Peña por tercera vez desde que asumió su mandato. El encuentro se da en medio de la incertidumbre en los mercados globales por el anuncio de aranceles de Donald Trump.Tras la reunión, ambos mandatarios dieron un discurso conjunto en donde Milei sostuvo: "Al bien común se llega, a través de las ideas de la libertad, y no desde la idea de la justicia social, que es la redistribución forzosa de la riqueza sobre la cual trabajan los colectivistas".El viaje del líder libertario ocurre en un clima de diferentes tensiones en la política nacional, luego de la renuncia del juez Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema, las manifestaciones encabezadas por la CGT y la proximidad de la firma del acuerdo con el FMI.En este marco, Milei ponderó las políticas económicas de Paraguay durante los últimos años: "En las últimas décadas Paraguay ha aplicado diligentemente las ideas de la libertad económica y como resultado ha superado la inflación y no para de crecer, hace más de 20 años, y gracias a esto atrae inversores y de residentes de todo el mundo, evidentemente algo están haciendo bien"."Por eso, puedo afirmar que - tanto el presidente Peña como yo - sabemos que el camino hacia la prosperidad no es otro que el de la desregulación y el superávit fiscal, y que al bien común se llega, a través de las ideas de la libertad, y no desde la idea de la justicia social, que es la redistribución forzosa de la riqueza sobre la cual trabajan los colectivistas", consideró.En este sentido, el líder libertario afirmó que, junto a Peña, buscan construir " una relación bilateral, que acerque a nuestros países y que – eventualmente - se traslade al resto de la región y de esta manera un continente que, durante demasiado tiempo, ha sufrido en tantos lugares los embates del populismo pueda - de una vez por todas - salir adelante".Desde un punto de vista regional, Milei tiene a Paraguay como el único país aliado, con quien comparte una misma sintonía ideológica y estratégica.Sin embargo, hay diferendos bilaterales complejos, como el conflicto con la gestión compartida en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El tema viene generando tensión luego que la Secretaría de Energía dictó la resolución 143/2025, el pasado 1 de abril, que establece nuevas tarifas. Según el diario ABC de Paraguay, la medida causó incertidumbre porque se definió de manera unilateral.