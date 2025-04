El Gobierno cerró las residencias en salud mental del Hospital Laura Bonaparte

El gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su plan de ajuste y motosierra. Este martes los trabajadores de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) del Hospital Nacional Laura Bonaparte denunciaron que por decisión del ejecutivo ya no habilitará nuevos cupos en las prácticas profesionales. Este recorte aplica "tanto para las diferentes disciplinas como para la jefatura", aseguraron."Desde la RIsaM Bonaparte queremos anunciar que hoy nos comunicaron que nuestra residencia no recibirá ningún cupo para la residencia, tanto para las diferentes disciplinas como para la jefatura; aún cuando cumplimentamos todos los requisitos formales para la renovación de la totalidad de los mismos", informaron los trabajadores a través de un comunicado en las redes sociales."Esto es otro golpe en el desguace sistemático que este gobierno viene ejecutando. Es urgente tomar acción frente al ataque que realizan a las residencias, tanto por la formación de profesionales, la fuente de trabajo de los actuales residentes y los aspirantes, y a la población a quien está destinado nuestro trabajo", agregaron.El Bonaparte fue uno de los hospitales más atacados desde el comienzo del gobierno de Milei. En el 2024 los trabajadores lograron resistir un intento de cierre pero en enero del 2025 sufrieron el despido de 200 trabajadores, lo que provocó la imposibilidad de prestar servicio con normalidad.En ese marco, los trabajadores también denunciaron que el pasado 31 de marzo finalizaron los contratos de muchos de los empleados del hospital y que todavía "no hay renovación" a la vista. "Los trabajadores seguimos en alerta. Continuamos brindando atención pública en salud mental, gratuita y de calidad, en el marco de esta incertidumbre y con la falta de 200 compañeros despedidos", aseguraron.