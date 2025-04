Unión Porteña Libertaria presentó su lista: "Es la mejor lista liberal de esta elección"

Con un acto realizado el pasado martes 8 de abril en la Sociedad Científica Argentina, Unión Porteña Libertaria presentó oficialmente su lista de candidatos a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de este año. El evento fue encabezado por Yamil Santoro, principal referente del espacio, quien estuvo acompañado por los integrantes de la nómina 707 y militantes, referentes y vecinos."La corrupción y la ineficiencia son los peores enemigos de los pobres. Nosotros honramos la banca con acciones, no con palabras ni promesas.", expresó Santoro durante su discurso."El que tenemos por delante es un desafío enorme, porque no contamos con los recursos de otros partidos. Pero, por eso, es un desafío que me enorgullece", agregó.Sobre la lista, el dirigente liberal destacó: "Es. La más preparada, con los candidatos más idóneos y con probada experiencia legislativa probada".Además de Santoro, los oradores fueron:-Alejandra Muchart, abogada especializada en familia, niñez y violencia institucional. Integra el equipo jurídico de Unión Porteña Libertaria y lidera causas en defensa de los derechos de los porteños.-Leandro Campelo, técnico mecatrónico y presidente del Partido Libertario de la Ciudad. Tercer candidato en la lista. «Me comprometo a reducir impuestos, eliminar trabas burocráticas y denunciar la corrupción», señaló.-Elizabeth Márquez, médica y referente en políticas de salud, con amplia experiencia en atención primaria y gestión sanitaria.-Fernando Fishel Szlajen, doctor en filosofía y especialista en bioética. Reconocido por su labor académica y participación en debates públicos.-Leo Piccioli, empresario y conferencista, referente en liderazgo y gestión. Promotor de una política eficiente basada en datos y resultados.-Luis Guisbert, referente barrial con fuerte trabajo en zonas del sur de la Ciudad.Durante el acto, los candidatos coincidieron en que esta lista representa "una, con vocación de transformar la Ciudad y enfrentar a los aparatos políticos tradicionales con ideas, trabajo y coherencia".Unión Porteña Libertaria competirá este año con la boleta 707, integrada por el Partido Libertario y el Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.