Milei enfrenta su tercer paro general en el segundo año de gobierno, en plena incertidumbre económica por el acuerdo con el FMI

La Confederación General de Trabajo (CGT) realiza el tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei. Sindicatos de todo el país adhieren a la medida de fuerza para rechazar las políticas económicas de la administración libertaria y para exigir paritarias libres, aumento de jubilaciones y la reactivación de la obra pública. El cese de actividades comenzó a las 0 del 10 de abril y se extiende hasta esta misma medianoche.A pesar de que la mayoría de los gremios fuertes acatan la medida, como los estatales, los ferroviarios, los trabajadores del subte, los docentes, los bancarios, los camioneros y los aeroportuarios, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se sumó, por lo que los colectivos circulan en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que genera grandes filas en distintos puntos y también extensas demoras.En medio de un clima de tensión, durante las primeras horas de la medida gremial, un colectivo de la línea 269 fue brutalmente atacado mientras realizaba su recorrido habitual con pasajeros encima de la unidad. El hecho ocurrió en la esquina de Leloir y Udaondo, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Piedras y distintos proyectiles impactaron contra la unidad, lo que provocó que se rompieran los vidrios de las ventanillas.Más allá del alto acatamiento por parte de la mayoría de los gremios, el Gobierno advirtió que les descontará el día a aquellos trabajadores que no se presenten a su lugar de trabajo. Además, puertas adentro del oficialismo buscan minimizar la medida de fuerza y siguen firmes con el objetivo de avanzar en la reforma laboral.TRANSPORTE PÚBLICOLos metrodelegados se sumaron al paro general, lo que significa que durante 24 horas no funcionarán los subtes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, Emova no confirmó cambios en los horarios de las formaciones durante el día de hoy.Trenes: Todos los sindicatos ferroviarios se sumarán al paro, por lo que el servicio estará completamente interrumpido durante las horas que dure la medida.Subte y Premetro: Los metrodelegados adhieren a la huelga, por lo que no habrá servicio en ninguna de las líneas de subte ni en el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires.Taxis: El Sindicato de Peones de Taxi se plegará al paro, por lo que la disponibilidad de unidades será muy limitada.Colectivos: Sin adhesión de la UTA, los colectivos funcionarán con normalidad.GASTRONOMÍALos gremios gastronómicos que se adhieren al paro son la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Aceiteros, Cerveceros y Panaderos. Aunque la seccional porteña, a cargo de Dante Camaño, confirmó que no se sumará a la medida.ESCUELAS Y UNIVERSIDADESRelacionado con las escuelas y universidades, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmó su adhesión, junto a Suteba, Ademys, UDA y SADOP, de docentes privados. Al igual que la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Sin embargo, la decisión dependerá de cada escuela y cada docente.HOSPITALESCentros médicos, guardias y personal de salud mantendrá una atención parcial durante el paro del jueves 10 de abril con guardias mínimas para urgencias y consultas.RECOLECCIÓN DE RESIDUOSPor el momento, no habrá servicio de recolección de residuos hasta las 0 del 10 de abril, algo similar ocurrirá con empleados del Correo Argentino, que no brindarán servicio durante el 10 de abril.BANCOSLa Asociación Bancaria se adhirió al paro general del 10 de abril, por lo que las entidades bancarias no brindarán servicio de atención al cliente en sus oficinas. Se podrá utilizar normalmente por el homebanking.CORREO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPor otra parte, ATE y UPCN confirmaron su adhesión al paro, significará que no habrá atención al público y actividades en organismos estatales.