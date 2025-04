Paro general: uno por uno, los servicios que no funcionan y hasta qué hora estará vigente la medida

En el marco del paro general del jueves convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT), una serie de servicios no funcionan hasta la medianoche porque se adhirieron a la medida de fuerza. Trenes, subtes y aviones no operarán durante la jornada, tampoco bancos ni hospitales.Aviones y taxis no funcionarán hasta medianoche. Los trenes retomarán sus servicios recién este viernes. Desde la página oficial de Aerolíneas Argentinas informaron que debido al paro general del jueves 10 de abril de 2025, la operación de los vuelos tuvo que ser modificada. Principalmente, ocurrirán cambios de horarios en "nuestros vuelos hacia/desde Madrid, Roma, Miami y Cancún"Los metrodelegados se sumaron al paro general, lo que significa que durante 24 horas no funcionarán los subtes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, Emova no confirmó cambios en los horarios de las formaciones durante el día de hoy.- Trenes: Todos los sindicatos ferroviarios se sumarán al paro, por lo que el servicio estará completamente interrumpido durante las horas que dure la medida.- Subte y Premetro: Los metrodelegados adhieren a la huelga, por lo que no habrá servicio en ninguna de las líneas de subte ni en el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires.- Taxis: El Sindicato de Peones de Taxi se plegará al paro, por lo que la disponibilidad de unidades será muy limitada.- Colectivos: Sin adhesión de la UTA, los colectivos funcionarán con normalidad.Los gremios gastronómicos que se adhieren al paro son la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Aceiteros, Cerveceros y Panaderos. Aunque la seccional porteña, a cargo de Dante Camaño, confirmó que no se sumará a la medida.Relacionado con las escuelas y universidades, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmó su adhesión, junto a Suteba, Ademys, UDA y SADOP, de docentes privados. Al igual que la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Sin embargo, la decisión dependerá de cada escuela y cada docente.Centros médicos, guardias y personal de salud mantendrá una atención parcial durante el paro del jueves 10 de abril con guardias mínimas para urgencias y consultas.Por el momento, no habrá servicio de recolección de residuos hasta las 0 del 10 de abril, algo similar ocurrirá con empleados del Correo Argentino, que no brindarán servicio durante el 10 de abril.La Asociación Bancaria se adhirió al paro general del 10 de abril, por lo que las entidades bancarias no brindarán servicio de atención al cliente en sus oficinas. Se podrá utilizar normalmente por el homebanking.Por otra parte, ATE y UPCN confirmaron su adhesión al paro, significará que no habrá atención al público y actividades en organismos estatales.