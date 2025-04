Tras la no foto de Milei con Trump, visitará la Argentina el funcionario de EEUU con peso en el FMI

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán y mantendrán un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que viene a la Argentina como muestra de apoyo del gobierno de Donald Trump a la gestión libertaria en plena gestión de los detalles de un nuevo préstamo del FMI por USD 20 mil millones.La relación entre Milei y Trump viene del primer traspié público, ya que la semana pasada el mandatario argentino viajó a EEUU a recibir un premio ignoto porque su objetivo central era obtener una nueva foto con su par norteamericano, pero no sucedió porque el magnate republicano estaba cansado y se fue a dormir.El funcionario estadounidense, que aterrizará el 14 de abril en la Argentina, es quien está a cargo de la representación de su país en el Fondo Monetario Internacional, con lo cual llega en un momento clave en el que se define un nuevo paquete de asistencia por USD 20.000 millones que incrementará fuerte la deuda y la dependencia del país con ese organismo.Según trascendió, durante su estadía en la capital argentina Bessent se reunirá con el presidente Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con otros funcionarios del equipo económico. Además, mantendrá encuentros con empresarios locales con el propósito de fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países.En un comunicado del Departamento del Tesoro se informó que el funcionario se reunirá con líderes del sector privado “para afirmar el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas de Argentina”.“Gracias al liderazgo decidido del presidente Javier Milei, la relación entre los Estados Unidos y la Argentina es más fuerte que nunca. Espero con entusiasmo nuestras conversaciones positivas sobre la economía argentina y sobre las formas en que nuestras naciones pueden profundizar aún más su vital relación económica”, sostiene el comunicado.Si bien es conocida la cercanía entre los Estados Unidos de Trump y la Argentina de Milei, cosa que no impidió el impacto en Buenos Aires de la guerra comercial global de aranceles que emprendió el líder republicano contra el mundo, el viaje forma parte de una serie de visitas que funcionarios estadounidenses están realizando a distintos países de la región, con el objetivo de afianzar lazos económicos y promover un entorno más favorable para el comercio bilateral.La elección de la Argentina como destino de esta misión oficial responde al interés estratégico que representa el país en el actual escenario regional y a los cambios estructurales en curso en su política económica, pero fundamentalmente a que no tiene otro socio en la región.