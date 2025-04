La inflación volvió a escalar y golpea el bolsillo: el Indec informó que fue de 3,7% en marzo

El relato libertario de la motosierra y el déficit cero vuelve a chocar con la realidad concreta de las góndolas y las tarifas. Según informó el INDEC, la inflación de marzo se ubicó en 3,7%, muy por encima del 2,4% registrado en febrero. De este modo, el índice interanual trepó a un preocupante 55,9%, dejando en evidencia que el “plan motosierra” no solo no contiene la suba de precios, sino que empuja el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

El primer trimestre cerró con un alza acumulada del 8,6%, y lejos de lo que prometía el Gobierno, la inflación no se desacelera. Se profundiza la idea de que el ajuste no es solo una política económica, sino una doctrina ideológica que deserta de las obligaciones del Estado y deja todo en manos del mercado. El problema es que el mercado no come con aumentos del 3,7% por mes.

El rubro que más aumentó fue, con una escalada del, pero el verdadero drama cotidiano estuvo en los alimentos. El alza del 5,9% en este rubro, especialmente en verduras, tubérculos, legumbres y carnes, vuelve a poner contra las cuerdas a millones de familias que ya no saben cómo estirar la changa o la jubilación. En todas las regiones del país, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor impacto: “3,2% de aumento, otra vez golpeando la mesa familiar”, se lamentó un economista del sector cooperativo.Desde la, el índice también mostró señales de alarma: 3,2% en marzo, con una fuerte incidencia de los mismos rubros, y un 25,8% solo en verduras y legumbres. “Es un despropósito que mientras Milei habla de libertad, la gente tenga que elegir entre comer y pagar el colectivo”, comentó un referente sindical. Los precios estacionales subieron 8,4%, arrastrados por la falta de controles, mientras que los regulados también presionaron con un 3,2%, dejando claro que el Estado no se retiró: está presente, pero del lado de las empresas.