De ser el peor alumno del mundo a ser uno ejemplar: las 10 frases de Milei en cadena nacional tras la salida del cepo

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una cadena nacional para oficializar la eliminación del cepo cambiario y anunciar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla un préstamo por USD 32 mil millones.En su discurso grabado para el cual estuvo acompañado de su Gabinete, el mandatario hizo un repaso de las reformas implementadas, apuntó contra “la aberración del cepo” y proyectó que “Argentina será el país con mayor crecimiento de los próximos 30 años”.1) “El cepo cambiario era una aberración que nunca debería haber existido”.2) "Argentina será el país con mayor crecimiento económico de los próximos 30 años, no ocurrirá de la noche a la mañana, pero sí poco a poco".3) “Pasamos de ser el peor de los alumnos en materia economía a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar".4) "La inflación no tiene otro destino que colapsar porque no volverá a haber emisión de peso sin respaldo".5) “Nunca en los últimos 120 años tuvimos orden fiscal, orden monetario y orden cambiario al mismo tiempo”.6) "Si se preguntan si tiene sentido apostar por la Argentina, quiero decirles que vean a nuestra gestión como un aliado, como una oportunidad".7) "Si el país crece, a todos nos irá mejor: a los que les guste nuestro Gobierno y a los que no".8) “En vez de hablar de tasas chinas, el mundo va a hablar de crecer a tasas argentinas”.9) "Cada uno de los 46 millones de argentinos tuvieron que atravesar una prueba de fuego. Han tenido la valentía de elegir la libertad por sobre la servidumbre".10) "Es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar una macroeconomía desordenada, sino que es para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos".