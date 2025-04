El Gobierno de fiesta: la foto que compartió Manuel Adorni de los "festejos" por la salida

“Nerviosismo total en el gobierno”.



— Manuel Adorni (@madorni) April 14, 2025

'Nerviosismo total en el gobierno'. Fin", fueron las palabras con la que el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió en X una foto para ilustrar el sentimiento de Javier Milei y sus funcionarios durante la jornada de este lunes, cuando el Gobierno retiró las limitaciones del cepo cambiario que afectaban a pequeños ahorristas e inversores particulares.En la foto que Manuel Adorni publicó cerca de las 18 de este lunes se puede ver al ministro de Economía, Luis Caputo, en pleno festejo con un hombre cuya cara no puede distinguirse, pero sí se notan su pelo desaliñeado, las mangas extralargas de la camisa por fuera del saco y hasta sus pantalones peligrosamente bajos, a la manera de un flogger circa 2010.La Oficina del Presidente, el ente propagandístico del Gobierno, compartió en las últimas horas una imagen de Javier Milei y sus funcionarios de la cartera económica -icluido Luis Caputo- que posaron frente al mismo cuadro que se ve de refilón en el posteo de la cuenta personal de Manuel Adorni. "El equipo que destruyó el cepo cambiario en Argentina", se lee en la publicación de la Oficina del Presidente, mucho más compuesta que la informal estilo UPD que compartió el vocero oficial.Durante este lunes no sólo se levantó el cepo cambiario para las personas que operen en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), sino que el Gobierno celebró el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de U$S 12.000 millones más en concepto de deuda externa.El presidente Javier Milei recibió al titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que lo describió como "un hombre que tuvo el coraje de defender a la Argentina oponiéndose al 'establishment'", y juntos emitieron un mensaje en conjunto tras su reunión en Casa Rosada. La semana empezó con elogios desde Washington DC y el alza de los bonos argentinos en Nueva York, pero sólo el tiempo es un juez infalible.El presidente Javier Milei visitó este lunes a Alejandro Fantino en Neura, donde no evitó dejar un momento viral, por su extraño argumento para justificar la promesa incumplida de dolarizar la economía.Fue Fantino quien le consultó por el proceso que prometió una y otra vez en campaña pero que de momento no llevó a cabo. Y para justificarse, el libertario comenzó a enumerar gustos de pizzas. "Hay distintas formas de dolarizar. No hay... la dolarización es como una pizza: está la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la primavera que tiene ananá, la que tiene pepperoni... hay un montón de modelos de pizza, podés hacerlo de diferentes maneras", sostuvo el Presidente.Milei, de esta forma, intentó explicar las supuestas diferentes formas que hay para llevar a cabo el proceso de dolarización.