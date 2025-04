Libragate: Martín Menem oficializará a los integrantes de la comisión, pero corre riesgo de impugnación

Martín Menem confirmará este martes a los integrantes de la comisión investigadora del caso $Libra en Diputados: se conformará con 14 legisladores inclinados a complicar a Javier Milei y otros 14 que lo respaldarían.Sin embargo, el futuro anuncio enfrenta un pedido de impugnación. El proyecto de resolución que creó la comisión daba tiempo hasta el viernes a cada fuerza para presentar candidatos a ocupar vocalías. Según referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia Para Siempre (UCR crítica), las bancadas que impulsan la pesquisa del escándalo cripto, hasta las 20 horas de ese día Innovación Federal, el bloque de partidos provinciales, no había presentado los nombres de los dos integrantes que le corresponden.Desde la Cámara Baja, algunas fuentes sostienen que IF reservó sus lugares y luego su presidenta, la salteña Pamela Calletti, confirmó la designación de Yolanda Vega (Salta) y Agustín Domingo (Río Negro). No obstante, desde la alianza opositora rechazan ese accionar. "El artículo 11 de la resolución es claro: había tiempo hasta el viernes para enviar las propuestas y este martes debe conocerse la resolución con las designaciones", afirmó un legislador del sector, anticipando un pedido de impugnación si se incluyen a los dos federales.La comisión debe constituirse el 23 de abril, pero si hay empate no está claro que pueda funcionar. Por ejemplo, no sería posible elegir autoridades ni definir un itinerario de trabajo, con citaciones y pedidos de información.El grupo que apoya la condormación de la comisión, está conformado por los siete representantes de Unión por la Patria: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Carlos Selva, Itai Hagman, Carolina Gaillard y Julia Strada (por el interbloque con la izquierda). A ellos se suman Christian Castillo (por el FIT), Danya Tavella y Fernando Carbajal (por DPS), Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (por la Coalición Cívica) y Oscar Carreño junto a Nicolás Massot (de Encuentro Federal).Menem apuesta a contar con los otros 14 integrantes que estarían alineados con el oficialismo para frenar el avance de la comisión. Incluyó figuras afines a Milei, como Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez y la tucumana Paula Omodeo, que representa a su propio monobloque (CREO). A ellos se suman los nombres de Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago (del interbloque PRO-MID); mientras que la UCR aportó a Karina Banfi y Soledad Carrizo. Vega y Domingo completarían la nómina.