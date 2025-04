Diputados oficializó la sesión para interpelar a Francos por el escándalo $LIBRA

La Cámara de Diputados formalizó la citación a la sesión especial para el próximo martes 22 de abril para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los ministros Luis Caputo y Mariano Cuneo Libarona y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, por la estafa de la criptomoneda $LIBRA.El plenario legislativo aprobó la semana pasada un proyecto de resolución para convocar a los funcionarios en base a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Nacional.La interpelación se hará un día antes de que se constituya el miércoles a las 10 la comisión sobre el criptogate, con el fin de investigar cual fue la participación del presidente Javier Milei y los funcionarios del Gobierno Nacional.El secretario parlamentario, Adrián Pagan, firmó la convocatoria a la sesión para el martes a las 14, en base al proyecto de resolución aprobado en la reunión del pleno del cuerpo que se efectuó el pasado 9 de abril.Hasta ahora solo confirmó su presencia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ayer adelantó que no iba a hablar sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, ya que era motivo de la interpelación que le harán la próxima semana.El artículo 71 establece que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”Sin embargo, no establece sanciones en caso de que no vayan Caputo y Cuneo Libarona, aunque si los legisladores pueden pedir juicio políticos en su contra o hacer una presentación contra ese funcionario.La Comisión Investigadora sobre el criptogate generó nuevos interbloques y bloques de la oposición y el oficialismo, con el fin de sumar mas miembros, que fue cuestionado por las bancadas denominadas del medio, como Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que rechazaron esas estrategia.Si se mantenía la conformación establecida hasta el 9 de abril ese organismo parlamentario iba a tener 24 miembros, pero luego el oficialismo y el PRO armaron interbloques y sumaron un miembro, y lo propio hizo la izquierda con dos diputadas de Unión por la Patria, que sumaron uno mas.Una estrategia parecida utilizaron los radicales “pelucas” que se fueron de la bancada de la UCR y armaron un bloque de seis miembros con lo cual también entre las dos espacios radicales sumaron un miembro mas a la comisión investigadora.De este modo, ahora la comisión investigadora tendrá 28 miembros y se plantea un virtual empate entre oficialismo y aliados y opositores, con lo cual uno de los temas mas difícil de resolver será quien tendrá la presidencia.