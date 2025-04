Insólito: Silvia Lospennato no se va a poder votar a sí misma

Una curiosidad que expone las tensiones entre la legalidad formal y las prácticas políticas salió a la luz con la publicación del padrón electoral definitivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Silvia Lospenatto, actual diputada nacional y candidata del PRO para las elecciones legislativas porteñas, no podrá votarse a sí misma el próximo 18 de mayo. La razón: no está empadronada en CABA, sino en la provincia de Buenos Aires.

Al revisar el listado, se confirmó que la candidata amarilla, muy motivada por los Macri, no figura entre los habilitados en el distrito que busca representar, generando cuestionamientos sobre su verdadera pertenencia territorial.Aunque legalmente no se exige votar en el mismo distrito en el que se es candidato, el dato no deja de generar ruido político. En medio de un proceso electoral donde se discute la representación real de los postulantes, el caso de Lospenatto aviva la discusión sobre los armados electorales que responden más a conveniencias partidarias que a vínculos concretos con el territorio.