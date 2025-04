Milei y Francisco: de llamarlo "representante del maligno en la tierra" a pedirle "perdón" tras "desasnarse"

#PapaFrancisco | "Es el representante del maligno en la Tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?"



Uno de los pocos temas en los que Javier Milei fue moderando su discurso a medida que fue acercándose al poder como Presidente fue el papa Francisco (y China, probablemente): es que de tildarlo de "imbécil" y "representante del Maligno en la Tierra" a recién pedirle "perdón" cuando se encontraron en febrero de 2024 y a elogiarlo a propósito de la muerte del pontífice, ocurrida durante la madrugada de este lunes, sin dejar de aclarar que tuvieron "diferencias".Cuando era diputado y ya sonaba como candidato presidencial, Milei tachó al primer papa argentino de "comunista", "imbécil" y de "representante del maligno en la Tierra", una postura que fue modificando con el correr del tiempo hasta pronunciar una autocrítica."Este país tiene tantos años de justicia social... ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos", señalaba Milei en una entrevista con Viviana Canosa, que en aquel entonces adhería a las ideas del entonces diputado.Sin embargo, tal vez sorprendida por la magnitud de los dichos del legislador libertario, la conductora repreguntó: "No puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa...". Vehemente, Milei no sólo no retrocedió sino que fue más allá: "No. El Papa... sí, lo voy a decir de frente: es el representante del maligno en la Tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?".El video recorrió el mundo, Milei no se disculpó de manera directa incluso interpelado en el debate presidencial por Sergio Massa, y tensó las relaciones entre la Argentina y el Vaticano en el marco de su campaña. Sin embargo, una vez proclamado Presidente de la Nación, el libertario viajó a la Santa Sede, se reunió con Francisco, se mostró muy animado junto a quien había criticado ferozmente y reconoció que le pidió "perdón".''La reunión fue maravillosa. Cuando arrancó, lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que, si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales, me pareció que valía la pena hacerlo en persona'', aseguró.Puntualmente, Milei le dijo: ''Mire, su Santidad, el tema es el siguiente, antes habían unas cosas que no las entendía. Cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón''. Francisco, según el mandatario, le respondió: ''¿Quién no cometió errores en su juventud?''.Meses después, en una entrevista con Antonio Laje en LN+, explicó por qué agredió al Papa de forma equivocada y se justificó. “El Papa Francisco tiene una visión de las cosas que es directamente opuesta a la que yo tengo”, definió en junio del año pasado sobre su vínculo con el sumo pontífice, que no atravesaba el mejor momento por los cuestionamientos que desde los sectores eclesiásticos se hicieron hacia la política económica y social del líder libertario.Consultado directamente sobre la calificación de Francisco como “representante del maligno en la tierra” que Milei había realizado, el Jefe de Estado aseguró: “Me equivoqué. Por más que tengas una visión distinta, eso no ameritaba que yo diga los calificativos que utilicé”.“(Las diferencias) tienen que ver con su forma de ver (las cosas), él las ve desde la perspectiva de un jesuita”, inició su explicación Milei, y siguió: "En el fondo, (al Papa Francisco) le estaba diciendo algo por tener una mirada distinta de las Sagradas Escrituras. Él no tiene por qué comprar mi argumento de Samuel 8 y mi argumento sobre San Lucas”, detalló.Luego, ensayó una idea de que se excedió por el hecho de que Francisco era "peronista" a la vez que reconoció que ignoraba elementos religiosos: “Yo caí en la trampa, de creer que era por una cuestión de índole de que es peronista. Pero ese fue mi error, por eso contesté como contesté. Y cuando me fui desasnando sobre el tema de las Sagradas Escrituras, lo entendí. Sobre algunas cosas tenemos la misma visión y sobre otras no”.