Uno de los cardenales argentinos que elegirá al Papa teme que se revierta el legado de Francisco: "Hay pensamientos distintos"

El cardenal argentino Ángel Sixto Rossi, de 66 años, admitió que la elección del sucesor de Francisco será compleja ya que “hay pensamientos distintos” y que la posibilidad de una vuelta atrás existe.“Creo que hoy el espíritu en general es que hay que tomar la posta sin perder la individualidad porque el que venga no tiene por qué ser un Francisco ¿no? Pero sí hacerse cargo”, consideró Rossi en diálogo con La Nación desde Roma.El arzobispo de Córdoba remarcó la necesidad de “una Iglesia no cortesana sino servidora” y pidió por un candidato que no le tenga miedo “al sueño grande” y siga "un camino de sinodalidad donde no somos patrones de estancia, sino que caminamos con nuestra gente para poder juntos discernir qué es lo que más conviene sin perder la autoridad".Si bien admitió que la elección del sucesor de Francisco será compleja ya que “hay pensamientos distintos”, se mostró optimista y auguró que “sea más fuerte el sentido común y la sensatez” entre los cardenales electores."Creo que hay que tener esperanza. Finalmente, uno tiene que creer que el Espíritu Santo actúa por nosotros y a veces a pesar nuestro, también", cerró.