Martín Lousteau y Levy se solidarizaron con Roberto Navarro

Coincido con las palabras de @lulalevy. Los discursos de odio en redes sociales son peligrosos: no se quedan en la pantalla, se trasladan a las calles, a la vida real. No podemos naturalizar que desde el poder se avalen este tipo de prácticas contra quienes piensan distinto.… https://t.co/me7fopvzep — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 22, 2025

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, y la candidata a legisladora porteña por Evolución Lucille Levy responsabilizaron a "los discursos de odio" del presidente Javier Milei por el ataque callejero que denunció haber sufrido el periodista y fundador de El Destape, Roberto Navarro."Cuando Milei usa este tono con total impunidad, la violencia se contagia. No queda acá. Se mete en la calle, el tránsito, en la vida diaria", alertó Levy en la red social X.Lousteau suscribió a las palabras de la candidata y pidió "no naturalizar que desde el poder se avalen este tipo de prácticas contra quienes piensan distinto"."Los discursos de odio en redes sociales son peligrosos: no se quedan en la pantalla, se trasladan a las calles, a la vida real. Toda mi solidaridad con el periodista Roberto Navarro", manifestó el titular de la UCR.