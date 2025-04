El Senado sesionará el jueves para homenajear al papa Francisco tras su muerte

El Senado sesionará el jueves desde las 10:30 para homenajear al papa Francisco luego de su muerte, después de que así se decidiera en una reunión de Labor Parlamentaria. Se llevará a cabo tras la reunión que realizó la Cámara de Diputados este martes en el recinto para recordar al pontífice. Además, el proyecto de Ficha Limpia se discutiría el 7 de mayo.El jueves se llevará adelante una sesión con el objetivo de recordar al papa Francisco. Además, agregaron que se decidió luego de que en Labor Parlamentaria se discutiera acerca del "temario concertado". En tanto, el encuentro en la Cámara alta se desarrollará luego de que Diputados también realizará este martes una sesión especial para rendir homenaje al papa Francisco, quien falleció el lunes a los 88 años producto de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardiaca irreversible. La sesión, que fue solicitada por Unión por la Patria, se desarrolló luego de que se alcanzara la presencia de 132 legisladores.Por otro lado, en Labor Parlamentaria las fuentes consultadas por C5N también agregaron que "en principio" se acordó que el 7 de mayo se realizará la sesión en el Senado por el proyecto de Ficha Limpia que impulsó el Gobierno, luego de que en principio fuera convocada para el 8 de abril pero finalmente se levantara. En caso de que se apruebe, impedirá candidatearse o ejercer cargos públicos a dirigentes condenados en segunda instancia.En aquel momento, desde el oficialismo deslizaron que no estaban los 37 votos para avanzar en la sanción definitiva del proyecto que podría dejar fuera de competencia a la expresidenta Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena por parte de la Cámara Federal en la causa Vialidad. En ese contexto, los senadores de La Libertad Avanza habían motorizado una nota para reprogramar el tratamiento.El proyecto de Ficha Limpia ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados en febrero con 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones. En aquella reunión, acompañaron el PRO, la UCR, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y la mayoría de Encuentro Federal, a excepción de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, que se abstuvieron. Los votos en contra fueron de Unión por la Patria y la Izquierda.La Cámara de Diputados realizó este martes una sesión especial para rendir homenaje al papa Francisco, quien falleció el lunes a los 88 años producto de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardiaca irreversible. La sesión, que fue solicitada por Unión por la Patria y presidida por el titular del cuerpo Martín Menem, comenzó con la presencia de 132 legisladores. Tras un minuto de silencio, el primero en hacer uso de la palabra fue el diputado mendocino de la Unión Cívica Radical Julio Cobos."Fue un hombre de mucha sensibilidad social que luchaba por la paz (...). Era un hombre de mucha sensibilidad social, preocupado por la educación para incluir a los más humildes, destacó el exvicepresidente. "Venimos a despedir a un hombre que en 12 años visitó más de 60 países y pudo transformar la Iglesia, con su espíritu reformista, tratando de adaptar a la Iglesia también a los cambios sociales y culturales que transitaba la humanidad y el mundo", agregó. "Jorge Bergoglio dejó de ser argentino para ser ciudadano del mundo y del cielo. Él nos demostró su amor por la reconciliación y la fe y eso hizo que hoy estemos todos juntos homenajeando a un representante de todos", expresó por su parte el diputado del PRO Gerardo Milman.La diputada radical Danya Tavela pidió a Menem que no se envíe una delegación para asistir al funeral del papa Francisco y solicitó a sus pares que "no anden garroneando" un viaje para ir a Roma. "Hago un planteo específico: muchos periodistas a lo largo de la tarde consultaban respecto de la comisión de diputados y diputadas que estaría viajando a Roma, me parece que en nombre de esa ejemplaridad y en nombre de la austeridad con la que usted ha manejado la Cámara desde que es presidente, le sugeriría que viaje nuestro Jefe de Estado, no es necesario enviar ningún tipo de comisión", planteó la legisladora."El mejor homenaje que como dirigentes políticos le podemos hacer a Francisco es trabajar para que los pobres sean de clase media, para que los jubilados puedan tener una vida mejor, para que los chicos puedan estudiar, para que los obreros puedan trabajar", expresó la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.A continuación, la diputada del bloque Transformación Lourdes Arrieta, sostuvo que hablar del papa Francisco es hablar de Jesús. "Cristo vino a salvar al mundo y no a condenarlo", indicó. "El pueblo ha perdido un guía que supo liderar con humidad y con amor. Francisco no fue solamente el primer pontífice latinoamericano, fue un pastor que eligió caminar en la tierra con el alma en el cielo. Siempre estuvo del lado de los más vulnerables, los pobres, los olvidados, los descartados que sufren el silencio. Fue un hombre de fe y de acción. En momentos de oscuridad dio luz, en momentos de confusión fue un faro, en momentos de odio fue un puente ", sumó la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano."Francisco fue la voz más potente de los que no tienen voz. Fue la palabra justa y convincente cuando el resto callaba. La valentía que no especulaba cuando todos especulaban", añadió el diputado de Unión por la Patria Santiago Cafiero. Y agregó: "Estaba preocupado por los temas cotidianos. Por supuesto tomó grandes banderas de la discusión internacional. De las cuestiones migratorias, de los campos de refugiados, de las cuestiones vinculadas al cambio climático. También fue una voz potente respecto de los endeudamientos irresponsables que hacen los estados y que pagan los pueblos".