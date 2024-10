Villarruel cerró el jardín de infantes del Senado por irregularidades edilicias

La vicepresidenta y titular del Senado,, decretó el cierre temporal del jardín de infantes de la Cámara alta, inaugurado en 2015 y al que concurrían 72 menores, por irregularidades edilicias.Así, mediante el decreto Nº 43/24 se suspende todo tipo de actividad y además se le otorga a los 72 padres de los menores que concurren a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre. La decisión, según comunicaron, “se sostiene en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.En el texto se destaca que “el ‘Jardín Del Bosque’ no cumple con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”. Entre las irregularidades que mencionan, hay(porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”.Además, advirtieron queporque "no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes”; y el “edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.La resolución de Villarruel encomienda a la, respecto del inmueble afectado a la Guardería y Jardín Materno Infantil.A fines de julio de 2015, el ex vicepresidente kirchnerista, ahora condenado, Amado Boudou inauguró el jardín junto a quien era ministro de Educación en ese momento, Alberto Sileoni, y los entonces senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (Unión Cívica Radical).