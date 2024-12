Caso Kueider: el Senado debate este jueves si suspenden o expulsan al legislador que está preso en Paraguay

La Cámara de Senadores debate este jueves a las 11 la expulsión del senador Edgardo Kueider, preso en Paraguay tras intentar cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar y acusado de contrabando y lavado de activos. El pedido fue impulsado por el interbloque kirchnerista, pero el oficialismo busca suspender al legislador hasta el 1° de marzo para evitar que Stefanía Cora, de La Cámpora, ocupe su banca.El interbloque de José Mayans necesita lograr los dos tercios del Cuerpo para tratar esa moción de expulsión. Previamente, conseguir los 37 senadores para el quórum que habilite el recinto de sesiones, algo que estaría garantizado con la presencia del PRO.La presidenta del Senado,, finalmente cerrará la jornada habilitando una sesión para, primero, aceptarle la licencia sin goce de haberes que Kueider elevó a la Cámara desde su lugar de detención. Aunque también se está negociando para suspenderlo hasta el próximo 1 de marzo de 2025. “, hasta tener un mínimo indicio de la justicia paraguaya de cómo está calificado y como está determinado el hecho delictivo”, señaló el legisladoral salir del encuentro que mantuvo con la vicepresidenta.En la oposición dialoguista hay visiones encontradas porque permitirle que siga en su banca sería un escándalo, pero expulsarlo abriría el paso acomo lo hacía el propio Kuider y por lo que lo acusan de cobrar coimas. Por ejemplo, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri sostuvo: “Soy partidaria que no pase como si nada”. “”, consideró en declaraciones a TN.La, que preside Eduardo Vischi, también. El análisis de esa situación podría darse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que actualmente la preside Kueider pero sería remplazado por la vice de la comisión, Sandra Mendoza de UxP. El radicalismo se reunirá este miércoles, adelantó el senador Pablo Blanco.Uno de los problemas que afrontar: los senadores Sandra Mendoza, Juan Manzur, Gerardo Montenegro y José Neder, que están de viaje a Roma donde mantuvieron reuniones en el Vaticano. Además, hay varios legisladores de UxP, peronistas aliados al oficialismo, que no están de acuerdo con la expulsión. De no tener los números para la expulsión, quedaría la suspensión hasta el 1 de marzo.