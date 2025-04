El Gobierno descartó construir la planta de GNL en Río Negro que le cambió a Weretilneck por la Ley Bases

El Poder Ejecutivo de Javier Milei oficializó, a través de YPF, que no construirá la mega planta de GNL en Río Negro, aquella que en primer lugar le quitó a la provincia de Buenos Aires y que, luego, trasladó como proyecto a dicha provincia a cambio del apoyo de su gobernador, Alberto Weretilneck, a la Ley Bases y el RIGI en el Congreso de la Nación.Quien confirmó la mala noticia para el mandatario rionegrino fue el CEO y presidente de la YPF libertaria, Horacio Marín, que básicamente lo que comunicó es que el uso de barcos factoría para realizar la licuefacción fue ganando terreno, con lo cual el Gobierno da por descartada la construcción de la megaplanta en tierra para el GNL.El funcionario se lo dijo al medio Energía On. Allí explicó que “con estas Argentina LNG 1, 2 y 3 no habría planta onshore", en referencia a los preacuerdos que se han sellado en las tres fases del plan exportador. Las siglas "LNG" corresponden al inglés de GNL.Así, Marin explicó que todas estas etapas del plan Argentina LNG "serían todos near floting NLG, que son barcos fábrica que están cercanos a la costa y que todos los servicios, como energía, agua y más, se hacen desde la tierra y eso logra una eficiencia mayor en los barcos que lo hace más rentable y más posible".El titular de YPF también remarcó que “los tiempos son mucho más rápidos -que los de construcción de una planta terrestre- y son todos llave en mano, en donde vos sabés exactamente lo que te va a costar”.Si se suman las iniciativas flotantes, el proyecto completo arroja un total esperado de 28 MTPA, un volumen aún superior al que inicialmente se había considerado, cuando aún se contemplaba la construcción de una planta terrestre hacia el 2030.La decisión toma mayor relevancia considerando los antecedentes. El año pasado, mientras se discutían los reiterados dictámenes de la Ley Bases impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el gobernador rionegrino había demostrado una fuerte resistencia al proyecto que se proponía servir de "motosierra". El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había sido de los primeros en pronunciarse contra la eliminación de las partidas provinciales, y más tarde, otros funcionarios se plegaron al reclamo.Luego de criticar duramente a la administración libertaria, Weretilneck terminó respaldando la sanción de la Ley. Poco después, se conoció que la instalación del puerto de GNL se mudaría a la localidad Punta Colorada en Río Negro. "Quiero agradecer especialmente al presidente por su compromiso con reglas de previsibilidad, transparencia y competitivida", agradeció. Las especulaciones sobre un aparente "canje" entre el apoyo al proyecto y el visto bueno del Gobierno para instalar la planta, se hicieron cada vez más fuertes.