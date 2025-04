Diego Valenzuela le contestó a Mauricio Macri después de acusar que ciertos dirigentes "fueron comprados"

Si algo no tengo es precio. Nuestros valores con @PatoBullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias! https://t.co/gdVwXaEIiN — Diego Valenzuela (@dievalen) April 23, 2025

Tras los dichos deen Mar del Plata el pasado miércoles, donde deslizó que ciertos dirigentes "fueron comprados", el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se atajó de las acusaciones. "Nosotros no tenemos precio, tenemos convicción", contestó, en el marco de una entrevista televisiva.El político perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), expresó que, en caso de una alianza estratégica de cara a las elecciones legislativas de este año, el PRO deberá elegir si acompañar o no la propuesta del oficialismo. "Hay que entender que el que gana conduce, y el que pierde acompaña", sostuvo.En esa línea, apoyado en que en la actualidad, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, así como otros "150 funcionarios relacionados al PRO" colaboran con Casa Rosada, opinó que "Juntos por el Cambio ya no existe". "En la Ciudad de Buenos Aires hoy son cuatro espacios distintos", señaló el funcionario que en la Provincia espera seguir "la senda del cambio nacional".Además, criticó la "discusión de los dirigentes políticos" y aconsejó a Macri, así como al resto de los dirigentes, "escuchar a la gente". "La gente quiere que este año sentemos las bases para un triunfo del cambio en 2027 para sacar al populismo", consideró.Ayer, el expresidente de la nación y líder del PRO durante un encuentro en "La Feliz" junto al intendente de esa jurisdicción, Guillermo Montenegro, el diputado nacional Cristian Ritondo y el asesor Fernando De Andreis, en el marco de una gira que está haciendo por el interior del país, remarcó que "los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados". Y en esa línea, agregó: "los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores".A pesar de la crítica, el expresidente de Boca Juniors cuestionó, "¿Discutimos un proyecto de país o de poder?". Sobre una posible alianza entre el PRO y LLA, explicó: "Lo que tenemos por delante, y Cristian (Ritondo) lo ha repetido mil veces, es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos".