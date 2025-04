Javier Milei en la ExpoEFI 2025: "la inflación tiene fecha de defunción"

Durante la 12° edición de la Expo EFI, el presidente Javier Milei afirmó que "la inflación tiene fecha de defunción, y es a mitad del año que viene", luego de las "jugadas heróicas" que le adjudicó al ministro de Economía, Luis Caputo, con quien aseguró tener una "relación simbiótica", y a la "enorme labor de Sandra Petovello, cortándole el curro a los agentes de la pobreza"."Prendimos la motosierra e iniciamos el ajuste más grande, no solo de Argentina, sino de la humanidad", remarcó. Y añadió: "me pueden decir que la inflación aún es alta. Sí, lo es. Pero a mitad del año que viene se va a terminar, porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses".En su discurso, ante figuras que integran el oficialismo nacional como el vocero Manuel Adorni, la diputada Lilia Lemoine y el diputado José Luis Espert, también destacó el trabajo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "en la primer marcha, Bullrich dispuso el protocolo antipiquetes, y a partir de eso, le ganamos la calle a los delincuentes. Argentina es un país sin piquetes", celebró.Por otra parte, haciendo un análisis de las medidas tomadas durante el primer año de gestión, destacó que aumentaron "la AUH y la tarjeta alimentar". Respecto al área laboral, detalló que avanzarán con las "reformas en el mercado de trabajo para dar más flexibilización y lograr que el 40% del plano informal pase al mercado formal".En sintonía,: "recién ahí se puede empezar a pensar la solución al problema previsional. Terminamos el año pasado con 1.700 reformas", deslizó el Jefe de Estado.Además, se refirió a la eliminación del cepo cambiario. "Abrimos el cepo porque la libertad no se negocia. El cepo es una herramienta mounstruosa, porque básicamente lo que hace es no permitir qué quieren ahorrar".Durante su oratoria, calificó una vez más de "imbéciles" a los periodistas e insultó a los "zurdos" que critican su programa económico.