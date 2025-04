"This is Gestión Larreta": la insólita publicación del ex alcalde porteño

En un intento de refrescar su imagen de campaña, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta publicó en su cuenta de Instagram una insólita pieza gráfica que imitaba el diseño de una playlist de Spotify bajo el título "This is Gestión Larreta". La publicación repasó algunos de los principales hitos de su administración, ahora que busca reinventarse como candidato a legislador por el espacio Volvamos.

, escribió Larreta, acompañado de imágenes que enumeraban obras y proyectos como el Metrobus, el Paseo del Bajo, el Parque Olímpico, el Ecoparque, el Parque de la Innovación, la peatonalización de la Calle Corrientes, más puntos verdes y el incremento de presencia policial en las calles.La estrategia, que combina nostalgia con marketing digital, generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras sus seguidores celebraron el recuerdo de obras que transformaron sectores clave de la Ciudad, críticos señalaron el contraste con la actual situación social y económica, cuestionando el tono autocelebratorio en un contexto de creciente malestar.Rodríguez Larreta, que cerró su mandato en 2023 tras ocho años en la jefatura de Gobierno, busca posicionarse como una figura de gestión y previsibilidad frente a la incertidumbre que atraviesa la política nacional y contra la actual gestión de Jorge Macri.