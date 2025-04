Adorni, Lospennato y Santoro fueron el eje del debate porteño: cruces, chicanas y polarización

Los candidatos de las 17 listas que competirán el próximo 18 de mayo en las elecciones legislativas porteñas se enfrentaron en un debate televisivo que se realizó en el Canal de la Ciudad y que tuvo a los representantes de las principales fuerzas políticas como los protagonistas centrales de la discusión.Con chicanas, cruces y acusaciones mutuas, el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni; la diputada y postulante del PRO, Silvia Lospennato; y el diputado del peronismo y candidato de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, captaron la centralidad durante las casi tres horas que duró el debate. Desde LLA y el PRO apuntaron contra el "kirchnerismo". Santoro, por su parte, habló de un "fin de ciclo en la Ciudad".En el minuto de presentación, Adorni repasó los "logros increíbles" del Gobierno nacional en los quince meses que lleva en la Casa Rosada. "Eliminamos el déficit fiscal, estamos fulminando la inflación, terminamos con miles de curros en el Estado y hasta terminamos los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo quiere revertir todo esto y no lo podemos permitir", sostuvo. "El único modelo probado para frenar al kirchnerismo somos nosotros. De hecho, han logrado que vuelva el kirchnerismo. La única opción es el modelo de Milei", agregó el vocero.Por su parte, Lospennato repasó lo hecho por el partido amarillo en los 17 años que hace que gobierna el distrito porteño y afirmó que "el PRO de Mauricio Macri junto a miles de vecinos construyó esta ciudad de la que nos sentimos orgullosos". "Recordamos la ciudad de los baches, la que se inundaba. Somos el PRO, que construimos la línea H y el Metrobus. Transformamos desde Parque Patricios hasta el barrio chino. Defendimos la educación pública, los hospitales. Creamos el SAME, la Policía de la Ciudad. En la Ciudad es con el PRO", agregó Lospennato.A su turno, Santoro sostuvo que su propósito es dar "una pelea contra el abandono en la que está sumida la Ciudad como consecuencia de la mala gestión de Jorge Macri y en contra de la crueldad a la que está sometiendo el gobierno de Javier Milei a nuestro país". "Quisieron que los porteños seamos rehenes de una interna política que nada tiene que ver con lo que se está discutiendo esta noche. Venimos a defender la universidad pública, el Garrahan, el Teatro Colón, la democracia y la tolerancia", agregó.Al momento de responder preguntas, Santoro cruzó al vocero Adorni por apoyarse en la figura del presidente Javier Milei para hacer campaña en la Ciudad. "Hay afiches que dicen 'Adorni es Milei'. Yo te quiero decir, Adorni, que Santoro es Santoro. Yo no me escondo detrás de nadie, no necesito que me vengan a defender, porque yo vivo en esta ciudad, yo defiendo esta ciudad, yo quiero ser legislador de esta ciudad", planteó Santoro. "No vine a defender un proyecto político de la crueldad. No vine a defender los intereses de un espacio que lo único que necesita es colonizar la Ciudad de Buenos Aires para conducir la derecha general, porque lo único que están buscando ustedes es destruirlo a Mauricio Macri con un solo objetivo, que es quedarse con todo. Y cuando se queden con todo, si eso llegara a pasar, van a hacer lo mismo que a nivel nacional: aplicar la motosierra, generando crueldad y dolor", advirtió Santoro.Cuando a la candidata del PRO le tocó responder preguntas, el vocero Adorni le recordó que "con los piquetes terminamos nosotros: Bullrich y Pettovello". "Para lo que propusiste tuvieron 17 años y no lo hicieron. ¿Qué hicieron para que el kirchnerismo tenga la posibilidad de volver y hacer pelota el país?", preguntó el funcionario de Casa Rosada.Lospennato le reconoció a Adorni que es "un buen vocero", pero le aclaró que "esta es una elección de legisladores". "Decir que le ganaron al kirchnerismo cuando en esta ciudad logramos que fuera una isla... Nueve elecciones le ganamos al kirchnerismo. Esta fuerza es la única antikirchnerista y es la que mejor conoce a esta ciudad", aseguró.El candidato del Frente de Izquierda, Luca Bonfante, aprovechó su minuto de presentación para chicanear al vocero presidencial. "Me alegra que Adorni esté acá, porque hoy es 29. Hoy es su día, el día del ñoqui", ironizó.Por su parte, Ricardo Caruso Lombardi, candidato del MID, elaboró una extraña comparación entre la política y el fútbol, en la que la terminó ligando el DT Fernando Gago, quien acaba de ser despedido de Boca. "No somos todos lo mismo. Acá se manejan por resultados. Si no preguntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir. ¿Viste que no es fácil? El fútbol es como la política: tenés que tener resultados. Si hablas mucho y no hacés nada, no sirve. Vos tenés que hacer", sintetizó.El exjefe de Gobierno porteño, quien se presentará por fuera del PRO, aseguró que vuelve "para recuperar la Ciudad que teníamos". "Lo mío es la gestión. Resuelvo problemas y me ocupo de lo que me pedís. Estuve mil veces en tu barrio, en la esquina, en reuniones de vecinos. Recordamos la Ciudad que era y vemos la que es hoy. No es lo mismo, nos da lástima", apuntó Larreta.Luego, se encargó de cuestionar a Jorge Macri. "Este Gobierno asumió diciendo que iba a continuar lo que estábamos haciendo y les mintió. Abandonó el método, el equipo… Crisis de obras, cero obras. Crisis de seguridad. La gente tiene miedo, se parece al Conurbano. Crisis de limpieza. La Ciudad está sucia", sostuvo.