El padre de Pablo Grillo alertó que el Gobierno sigue sin comunicarse

Fabián Grillo, padre de Pablo, el fotógrafo que continúa internado en el Hospital Ramos Mejía luego de haber recibido el impacto de un proyectil de gas en el cráneo, aseguró que nadie del Gobierno se comunicó con la familia: “absolutamente nadie, en ningún momento”, afirmó en una nota para Noticias Argentinas. Sin embargo, admitió que “suponen, creen e intuyen” que “tienen alguna comunicación con alguien del hospital”.“Esperamos que se haga justicia y eso implica al autor material y a los autores intelectuales. Hoy por hoy vamos por el que actuó, porque lo que está demostrado ya fue transmitido prácticamente en vivo, pero a partir de ahí también los mandos y los autores políticos de este hecho", señaló el padre del hombre herido en la represión de la marcha de jubilados.Además, Fabián deslizó que Pablo "podría salir de terapia" en cualquier momento. "Por lo que hablamos con los especialistas, es alta la posibilidad de que vuelva a tener la misma vida que tenía antes del incidente. No podría ponerle un número, pero cuando hablamos con la gente que le hace la rehabilitación, que fue una reunión muy interesante, nos dijeron que la posibilidad de evolución es muy positiva", resaltó.En esa linea, remarcó: "Lo que sí, seguramente, de acá a unos meses le tendrán que poner la prótesis, porque le falta casi todo el cráneo. Eso lo va a condicionar por un tiempo, pero más adelante podrá ser una vida relativamente normal”.Por ultimo, confesó: "No me canso de agradecer el amor que estamos recibiendo de todo el mundo y sobre todo a todo al hospital público que es una institución de los mejores que tenemos en el país y que la tenemos que defender a muerte”.