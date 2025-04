Bullrich minimizó la llegada tarde al funeral del Papa Francisco y pese a destacar la "austeridad" oficial ostentó un lujoso detalle

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minimizó las críticas hacia la comitiva presidencial que no llegó a tiempo para despedir al papa Francisco en su funeral y destacó que "fue una comitiva austera" a pesar de los comentarios que recibieron.En una entrevista con el periodista Nicolás Carrizo, la funcionaria replicó: "Fue una comitiva austera, una comitiva que vinimos en el avión presidencial, en un viaje muy corto". Además, explicó: "Teníamos la posibilidad de traer más porque justamente Argentina era el país número uno, la austeridad es una marca de gobierno".Frente a las críticas por el retraso que tuvo el presidente Javier Milei el viernes para despedir al papa Francisco, Bullrich aseveró: "Eso no es así porque a nosotros nos marcaron un protocolo y nos dijeron que era para el día sábado, que nos iban a dar un horario y que era alrededor de las 9am". En esa línea, aclaró: "Nadie nos planteó, nos dijeron que lo del día anterior (viernes) que era para las personas que paseaban por la plaza".En esta línea, usuarios de las redes sociales advirtieron un llamativo detalle en las imágenes que circulan de Patricia Bullrich en Europa: sus anteojos están equipados con una cámara: Mientras la comitiva argentina se retiraba de El Vaticano, tras el funeral de Jorge Bergoglio, la titular del Ministerio de Seguridad decidió extender su estadía en Europa para pasear por Italia como turista.Su visita a la Fontana Di Trevi no pasó desapercibida, en especial por los llamativos anteojos de sol que ostentó. Es que los lentes capturan todo lo que Bullrich observa y escucha, permiten realizar transmisiones en vivo, están programados con la inteligencia artificial de Meta y se operan a través de un comando de voz. Su valor en Argentina ronda los 1000 dólares.