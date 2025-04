Este martes 17 candidatos participarán del debate a tres semanas de las elecciones en CABA

Este martes 29 de abril a las 20 horas se realizará el debate entre los 17 candidatos que configuran las listas electorales dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), de cara a los próximos comicios del 18 de mayo. Se prevé que dure alrededor de tres horas y medida, en tanto, cada uno presentará su propuesta en pos de alcanzar mayoría de votos en las urnas.La tranmisión se podrá ver en vivo por el Canal de la Ciudad, cuya señal estará a disposición de todos los servicios de comunicación audiovisual de Argentina para verse a nivel nacional. Tendrá dos moderadores, aunque todavía no trascendió ningún nombre.En cuanto a lo metodológico, cada orador podrá ser acompañado por hasta tres asesores, sin público presente. Tendrán permitido hablar durante un minuto para hacer una breve presentación personal, y dos para exponer en detalle las propuestas electorales.Posteriormente, cada uno de ellos deberá contestar una seguidilla de tres preguntas, por parte de otros postulantes.El estudio dispondrá cuatro atriles sobre un escenario, dos a la izquierda y dos a la derecha. En el centro, se colocará una grada con 17 asientos para que permanezcan sentados mientras otro se pronuncia.Respecto a la modalidad del debate, se sortearán grupos de cuatro o cinco candidatos que rotarán en los atriles, aguardando el turno de intervención. Se informó también que, al ser un gran número de candidatos en comparación con ediciones anteriores, se definió un bloque único llamado "Propuesta legislativa", en lugar de recorrer distintos ejes temáticos como es habitual. Durante ese tiempo, podrán formular la propuesta más relevante de su agenda, destacando ítems puntuales.Asimismo, los participantes pueden tener a mano un soporte de papel para llevar un punteo y utilizar a modo de guía.Algunas de las figuras que se disputarán una banca en la Legislatura porteña, sugirió hacia dónde encararía su estrategia al pronunciar su discurso. Los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Adorni y Ramiro Marra, enfatizarían en su rivalidad con el kirchnerismo.Silvia Lospennato, candidata del Jefe de Gobierno porteño, todavía no dejó en vista "una estrategia para adelantar". Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, fuera del PRO, "habalrá de los problemas de la Ciudad y de sus soluciones", según trascendió desde su espacio.Por su parte, Leandro Santoro seguirá la línea de su campaña contra el oficialismo de CABA y a nivel nacional, pero no declaró nada al respecto. En cuanto a Juan Abal Medina, a pesar de no haberse pronunciado, desde su comité de campaña indican que cuenta con "una ventaja diferencial" por haber sido Jefe de Gabinete durante los primeros años de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.