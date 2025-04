Amnistía Internacional advirtió por un retroceso profundo en los derechos humanos en Argentina

Amnistía Internacional lanzó su informe anual "El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo", en el que advirtió sobre un retroceso profundo y acelerado en los derechos en Argentina en el 2024.En el apartado nacional de la investigación, titulado "12 meses de gestión, 12 derechos perdidos", se "retrata un panorama de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales".La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló: "El deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales". "La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social", amplió.- La persecución y confrontación violenta frente al disenso. El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura.- Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas.- La represión del derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado “Protocolo Anti-Piquetes”, que derivó en más de 1.100 personas heridas, detenciones arbitrarias y ataques a trabajadores de prensa.Por otro lado, el organismo señaló a la hora de mencionar los 12 derechos vulnerados un "achicamiento del espacio cívico y la reducción de la participación ciudadana en la vida pública", el cual fue de la par con "el aumento de la represión y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes ejercieron su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su descontento ante las autoridades".Para ejemplificar, se hizo hincapié en retrocesos graves en derechos económicos y sociales y en las jubilaciones, como factores que profundizan la desigualdad y la exclusión, afectando fundamentalmente a mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, infancias y sectores empobrecidos. "Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada", enfatizó Belski.Por el lado internacional, Amnistía identificó un fenómeno llamado "efecto Trump", que profundizó a nivel global "el avance global de prácticas crueles que se sucedieron durante 2024, caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial".Principalmente, el informe sostuvo que se cargó contra principios clave como el multilateralismo, el derecho al asilo, la justicia racial y de género, la salud global y la acción climática. "No solo está agravando daños preexistentes, sino que también incentiva a otros líderes y movimientos anti-derechos a seguir su ejemplo", explicó.En ese sentido, explicó que gobiernos de todo el mundo, en la búsqueda de consolidar su poder e infundir miedo, " buscaron evadir mecanismos de rendición de cuentas". Para ello, "recurrieron a medidas como la prohibición de medios de comunicación, la disolución o suspensión de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, y el encarcelamiento de voces críticas mediante acusaciones infundadas de 'terrorismo' o 'extremismo'".El organismo explicó una oleada de restricciones a la libertad de expresión, retrocesos en materia de igualdad de género y persecuciones contra defensores y defensoras de derechos humanos en más de 150 países. Sin embargo, aseveró que millones de personas en todo el mundo, y también en Argentina, se movilizaron durante 2024 para rechazar las políticas regresivas y defender sus derechos."De todos modos, la erosión de los derechos humanos no es un destino inevitable. La historia ha demostrado que es posible revertir las prácticas autoritarias cuando la sociedad se organiza y alza la voz . En 2024, distintas poblaciones alrededor del mundo rechazaron en las urnas a líderes que atacan los derechos fundamentales, mientras millones de personas se movilizaron para denunciar la injusticia. Frente a regímenes que priorizan el poder y el lucro por sobre la dignidad humana, la respuesta sigue siendo clara: la resistencia continúa. El movimiento global por los derechos humanos permanece firme y unido, decidido a defender la justicia y la libertad para todas las personas, en todos los rincones del planeta", concluyó Amnistía.