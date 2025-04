La UTA prepara un paro de colectivos para esta semana en caso de no lograr un acuerdo en paritarias

Laanticipó que anunciará un paro de colectivos para los próximos días, tras rechazar la oferta del sector empresario en la última reunión paritaria, donde reforzaron el pedido de un incremento salarial. "Es absurdo seguir escuchando propuestas, que avasallan a nuestra dignidad y sin precedentes alguno", reclamaron.Luego de expirar la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno nacional, el gremio sostuvo que este miércoles a las 11 horas dialogará una vez más con representantes de la Cámara de Transporte de Buenos Aires (CETUBA) con la intención de destrabar el conflicto. En caso de no lograr un acuerdo entre las partes, advirtió que darían pie a la próxima medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)."Dejaron transcurrir un mes sin ofrecimiento, sin perjuicio que el reclamo ya viene de antes, en una clara actitud dilatoria y ahora pretenden demorar aún más, con pagos aislados que debieron ser ya efectivizados", remarcó el gremio conducido por Roberto Fernández.Y agregó: "Ante la negativa a suscribir un acuerdo que permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios, informamos que una vez finalizado el período de conciliación obligatoria, al medio día del miércoles 30, se comunicarán las medidas de acción gremial".El anuncio que preparan para el mediodía coincide con la marcha de la CGT en vísperas del Día del Trabajador, a la que UTA no adhirió por motivo de la conciliación. A pesar de no haber confirmado en qué consistirá puntualmente el plan de lucha, se planea un cese de actividades en los próximos días y, posiblemente, un paro de colectivos para la semana que viene.La oferta de las cámaras, según indica el acta firmada durante la audiencia, propone un pago extraordinario de $40.000 a abonarse el 26 de mayo, de $50.000 para el 16 de junio y de $70.000 el 15 de julio. Asimismo, un monto básico establecido en $1.270.000 a partir del 1° de julio, y "un incremento proporcional para el rubro 'viaticos'".En esta línea, CETUBA sostuvo que la falta ofrecimiento de una mejora, está ligada a que "el sector se encuentra arrastrando una situación de severo déficit de ingresos y descapitalización, circunstancia que ha sido reiteradamente planteada a las autoridades de toda las jurisdicciones”. Además, planteó que el sector tiene "un 40% de déficit en la estructura de costos", junto a "tarifas desactualizadas corporativamente con la Provincia de Buenos Aires y CABA"."Ofrecer una reestructuración salarial de seis meses a pagar en tres meses para adelante, sin tan siquiera llegar al 1% mensual... ¿Acaso están escuchando lo que proponen?“, reprocharon desde UTA.