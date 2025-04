Diputados: desde la oposición reclaman que los hermanos Milei "den explicaciones" sobre el caso $LIBRA

El bloque de diputados de Unión por la Patria reclamó este martes a través de un comunicado que el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia Karina Milei, "den explicaciones" sobre el caso $LIBRA, ya que, a su entender, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "no dio respuestas" durante su interpelación en el Congreso.Para los diputados opositores, Francos "brindó escasas precisiones, muy poca información y evadió la mayoría de las preguntas". Los legisladores kirchneristas enumeraron una por una las evasivas del ministro coordinador y advirtieron, además, que el (Luis) "Caputo y (Mariano) Cúneo Libarona se ausentaron, incumpliendo su obligación constitucional". "Que funcione y avance la Comisión Investigadora. Que Javier y Karina Milei vengan a dar explicaciones al Congreso", exigieron desde Unión por la Patria.En una sesión tensa y con un inicio demorado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó en la Cámara de Diputados para responder por la polémica generada tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei. Los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona no asistieron, aunque enviaron una nota a Martín Menem en la que se excusaron por “temas de agenda” y se ofrecieron a responder por escrito.Francos abrió la sesión con una exposición de 45 minutos, centrada en defender al Presidente: “Milei no mantuvo ni mantiene vínculo con el proyecto 'Viva la Libertad' ni con la moneda $LIBRA. No hubo coordinación, intervención ni directivas a funcionarios del Gobierno”, afirmó. En su repaso de los hechos del 14 de febrero, insistió en que se trata de un tema ajeno al Gobierno.En línea con las declaraciones de Milei a Jonatan Viale, Francos subrayó la diferencia entre “difundir” y “promocionar”, y sostuvo que el Presidente actuó “de buena fe” en un asunto “entre privados”. También explicó por qué Milei eliminó el tuit original: “Fue redactado sin coordinación con nadie. Ante las repercusiones, decidió borrarlo para evitar especulaciones y mayor difusión”.Negó de forma categórica que funcionarios del Gobierno hayan recibido pagos a cambio de influir en decisiones o facilitar el acceso al Presidente. No obstante, confirmó una serie de reuniones de Milei con personas vinculadas al proyecto cripto: una en Casa Rosada, el 20 de septiembre de 2024, con Mauricio Novelli; dos el 19 de octubre, en el Hotel Libertador, con Novelli, Bartosz Lipinski, Julian Peh y Manuel Adorni; y otra el 30 de enero, con Novelli y HaydenSegún Francos, los encuentros abordaron el potencial de las tecnologías descentralizadas y el blockchain para impulsar a emprendedores digitales y PyMEs argentinas.