"Quería saber si había salido bien en la foto": la insólita explicación del Gobierno sobre el incidente que protagonizó Santiago Caputo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó el cruce que protagonizó el asesor presidencial, Santiago Caputo, con el fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, en el ingreso al debate legislativo al sostener que el consultor le tomó los datos al trabajador de prensa para “saber si había salido bien en la fotografía”.“Estaba al lado de él, así que fui testigo presencial y ocular del hecho. Si vos me sacas una foto a mí, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar, en sacarte una foto”, se escudó el funcionario en la habitual conferencia de prensa que retomó después de 27 días.En la misma línea, destacó: “Y, de hecho, el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porquey me parece que está bien”.“Era un lío muy grande de fotógrafos y de periodistas. A mí, sin quererlo, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Vengo del palo del periodismo y entiendo que esas situaciones muy desordenadas ocurren”.Para el vocero, hubo “un poco de desorganización” en el ingreso al intercambio que tuvo lugar en el Canal de la Ciudad durante la noche del martes, y se generó “una situación muy incómoda para todos”.Asimismo, y pese a que se lo vio a Caputo, con injerencia en la SIDE, fotografiar la credencial del trabajador de prensa, Adorni insistió: