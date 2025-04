Denuncian que Milei burló la ley para nombrar a una amiga en un cargo diplomático en España

El gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la polémica tras conocerse que designó al frente del Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” de Madrid a Eva María Carrasco Bañuelos, una ciudadana española sin antecedentes diplomáticos y pareja del economista alemán Philipp Bagus, autor del libro *La era Milei*. La decisión, revelada por elDiario.es, implicó una excepción a la normativa vigente y un salario estimado en 7.500 euros mensuales.

Carrasco Bañuelos no cumple con los requisitos básicos que exige el reglamento diplomático argentino: no tiene nacionalidad argentina, ni experiencia en la administración pública del país. Sin embargo, su cercanía ideológica con el entorno del Presidente y su vínculo personal con Bagus —quien ha sido promovido como referente intelectual del oficialismo— parecen haber pesado más que la idoneidad técnica.El caso recuerda a otros episodios de favoritismo en nombramientos del actual gobierno, en una administración que llegó al poder prometiendo terminar con la “casta” y los privilegios del Estado. Esta designación genera inquietud no solo por el bypass legal sino también por el manejo discrecional de representaciones institucionales en el exterior.Desde sectores diplomáticos y opositores se multiplicaron las críticas: no solo se vulnera la normativa argentina sino que se pone en juego la seriedad de los vínculos institucionales con otros países. “Este tipo de designaciones debilita la credibilidad del Estado”, señaló un exembajador con trayectoria en Europa.