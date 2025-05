Sturzenegger celebró la entrega a privados de Chapadmalal y Embalse

El jueves, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el traspaso de la administración de los complejos de Chapadmalal y Embalse desde la Secretaría de Turismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que abre la puerta a su “liquidación”, según expresó el funcionario. “No tiene ningún sentido que el Estado gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva”, afirmó, reafirmando su enfoque de gestión centrado en la eficiencia económica.Sus declaraciones se dieron luego de que la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes, bajo la conducción de Daniel Scioli, declarara la “innecesariedad” de estos hoteles, lo que habilita su transferencia a la AABE. En medio de las expectativas por los próximos pasos oficiales, Sturzenegger fue una de las primeras voces del gabinete en manifestarse públicamente sobre el tema. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde elogió la medida como un avance hacia un Estado más reducido.Según el ministro, la intención es que ambos complejos pasen a manos de operadores privados que puedan gestionarlos con mayor eficacia. “El Estado no debe proveer servicio de hotelería. Sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce”, escribió en su publicación, en línea con su visión liberal sobre el rol del Estado.En una declaración que llamó la atención, Sturzenegger también destacó la actitud del propio Daniel Scioli, a quien felicitó por su “firmeza para tomar la decisión”. La frase no pasó desapercibida, considerando que el exgobernador había negado meses atrás cualquier intención de privatización. “Es un delirio, todo mentira”, había dicho en mayo de 2024. Sin embargo, por el momento Scioli no se expresó públicamente sobre el cambio de rumbo en su gestión.Este giro se suma a otra medida tomada por el Ejecutivo semanas atrás: la derogación, mediante decreto, de artículos de la Ley Nacional de Turismo que sustentaban las políticas de turismo social. Para Sturzenegger, este tipo de decisiones permitirán revalorizar los complejos: “Ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan”.