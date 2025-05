El Gobierno deberá pagar u$s620 millones en intereses por la deuda que contrajo Mauricio Macri con el FMI

El Gobierno que preside Javier Milei deberá afrontar este viernes el pago de u$s620 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en concepto de comisiones e intereses por la deuda que mantiene del acuerdo Standby de 2018, que firmó el expresidente Mauricio Macri, más el convenio de este año.El monto forma parte de los u$s2.364 millones que la Argentina deberá afrontar este año por la enorme deuda con el organismo de crédito. Más adelante habrá otros dos vencimientos de intereses: u$s861 millones el 1° de agosto y u$s883 millones el 1° de noviembre.La Casa Rosada no tendrá inconvenientes en cumplir con estas obligaciones, ya que cuenta con u$s12.000 millones que adelantó el Fondo de los u$s20 mil millones acordados. Además, en lo que resta del año el Tesoro recibirá un refuerzo de u$s2.000 millones en junio y otros u$s1.000 millones a fin de año.En tal sentido, el cronograma incluirá tres desembolsos anuales en 2026, 2027 y 2028. Cada uno será de 1.400 millones en la moneda estadounidense, y a eso se sumarán otros u$s700 millones en 2029, completando el crédito. Además, la Argentina recibirá flujos de parte del BID y el Banco Mundial.El crédito que el Gobierno firmó con el FMI es por una década y tiene un período de gracia de 4 años y medio. Según lo informado por el organismo, Argentina deberá pagar los vencimientos de capital de la deuda contraída en 2018 más los intereses sobre la deuda total, que llega a casi u$s 57.000 millones. De ese total, u$s 41.700 millones corresponden al préstamo de 2018 -que aún se adeuda- más los u$s15.000 millones de los primeros desembolsos del nuevo crédito.