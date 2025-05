Guillermo Francos embistió contra el PRO por el fracaso de Ficha Limpia: "no sé que acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo"

el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, deslizó que el PRO realizó un "acuerdo con el kirchnerismo" para rechazar la ley. "Capaz el PRO consiguió un acuerdo para bajar dos senadores y cuestionar a LLA en función de la elección de la capital", consideró esta mañana, en diálogo con Eduardo Feimann.

Tras descartarse el proyecto de Ficha Limpia en Senadores el miércoles pasado, y en adhesión a la postura del Gobierno nacional,"Yo personalmente chequee el día anterior y el de la elección que estuvieran confirmado los 38 votos. Y ahí estaba el de los misioneros. No sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votar, no fue con nosotros, no tiene fundamentos adjudicar la responsabilidad nuestra”, sostuvo, en referencia al "cambio" de actitud de los dos senadores integrantes del bloque Frente Renovador para la Concordia Social, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, cuyo voto fue negativo en el Senado, a contramano de su postura en Diputados tres meses atrás, cuando la ley obtuvo media sanción.A pesar de mostrarse en desacuerdo con la respuesta de, quien se desligó de la responsabilidad y devolvió el señalamiento al decir que el "único responsable" del rechazo a la ley es el Gobierno de, Francos expresó la necesidad de lograr un "consenso" electoral entre ambas fuerzas, para consolidar el poder en las próximas elecciones legislativas."Los ánimos están exaltados", sostuvo, y luego añadió que se debe buscar la "serenidad" para mantener el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, líder del espacio político porteño criticó que Casa Rosada "defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad donde los corruptos no puedan participar de la política".En la vereda contraria, Javier Milei aseguró en una entrevista que "los votos no estaban" asegurados. Por eso es que habían aplazado la sesión desde febrero a esta parte. "Una cosa es decir que están y la otra es ir y contarlos", remarcó.