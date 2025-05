El sindicato de Comercio se declaró en estado de alerta ante las trabas en las paritarias: Las empresas deben abonar de manera anticipada"

La tensión entre el Gobierno y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) escaló en las últimas horas, luego de que el gremio liderado por Armando Cavalieri declarara el estado de alerta ante la falta de homologación del acuerdo salarial firmado a fines de abril. “Las empresas deben abonar de manera anticipada las sumas acordadas”, sostiene el gremio en un comunicado, en referencia al aumento que, pese a estar rubricado, aún no recibió la validación oficial de la Secretaría de Trabajo de la Nación.La organización sindical, que representa al mayor número de trabajadores en todo el país, advirtió que el cepo paritario promovido por el Gobierno representa una amenaza directa al cumplimiento de lo pactado. En ese marco, la FAECyS convocó a realizar asambleas informativas y reuniones en cada una de sus filiales con el objetivo de “garantizar la difusión del contenido del acuerdo y reclamar el cumplimiento efectivo del aumento salarial”.El texto difundido por el sindicato pone especial énfasis en la validez del convenio sellado el pasado 29 de abril. En uno de los párrafos más relevantes, se cita el artículo Décimo del acuerdo, el cual establece que, de no estar homologado al momento de vencerse los plazos de pago, las empresas deberán igualmente efectuar los depósitos bajo la leyenda: “Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025”.Además de las asambleas, la FAECyS instruyó a sus seccionales a que se presenten ante las cámaras empresariales locales y regionales con el fin de controlar que se esté cumpliendo con lo acordado. En caso contrario, se anticipa que los reclamos serán canalizados por vías institucionales, abriendo así un frente de conflicto en el ámbito laboral privado.La falta de homologación oficial se enmarca en una política del Gobierno nacional que busca limitar los aumentos salariales en paritarias, lo que genera una creciente fricción con los gremios. En este contexto, Comercio advierte que no aceptará dilaciones que afecten el poder adquisitivo de sus afiliados y reitera su reclamo para que las empresas respeten el acuerdo firmado.