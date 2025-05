Macri bromeó que le iba a dar un "charuto" a Antonia

#Redes | "Mirá que se lo voy a dar a Antonia": Mauricio Macri recibió un cigarrillo de marihuana de parte del influencer "Gapo" Kahan.pic.twitter.com/RYVIFxFq4g — Política Argentina (@Pol_Arg) May 9, 2025

El ex presidente Mauricio Macri asistió al miércoles al estreno en buenos aires de la serie protagonizada por Sergio "Kun" Agüero y, durante la alfombra roja, accedió a una breve entrevista con el notero Gabo para el programa Olga. Al recibir un "charuto" de parte del periodista, el ex mandatario lo sostuvo frente a las cámaras y deslizó con tono irónico que podría dárselo a Antonia, su hija menor: "Se lo podría dar a Antonia". Gabo insistió preguntando por su estado de ánimo tras sus años en la función pública y recogió las respuestas irónicas que suelen caracterizar al ex jefe de estado. "¿Tu vieja cómo anda?", le dijo Macri con una sonrisa y cambió de tema, sin profundizar en detalles político.