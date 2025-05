El Papa León XIV explicó su nombre pontificio y recordó a Francisco en su primera audiencia ante el Colegio de Cardenales

León XIV lanza un mensaje claro: su pontificado buscará retomar y proyectar hacia el presente los principios de justicia y defensa del débil que marcaron el magisterio de León XIII, pero adaptados a los dilemas del siglo XXI. La alusión explícita a la inteligencia artificial, un tema inusual en un contexto eclesial hasta hace poco tiempo, introduce un horizonte pastoral donde las transformaciones tecnológicas aparecen como elementos centrales en la reflexión moral de la Iglesia.

El Papa León XIV celebró este sábado su primera audiencia con los cardenales en el Vaticano, que estuvo marcada por el peso simbólico de la sucesión y por un mensaje de continuidad. Apenas dos días después de la elección del nuevo pontífice, los miembros del Colegio de Cardenales escucharon con atención el primer discurso formal del nuevo Obispo de Roma, quien quiso compartir con ellos no solo su gratitud por la confianza depositada sino también la inspiración detrás del nombre que eligió al comenzar su pontificado.“El mundo atraviesa una nueva revolución, esta vez ligada al desarrollo de la inteligencia artificial”, expresó con determinación el Papa León XIV durante su intervención en la primera audiencia.León XIV, primer Papa estadounidense en la historia de la Iglesia, dijo haber asumido un “yugo que claramente supera no solo mis fuerzas, sino las de cualquier otro”, en referencia a su reciente elección como sucesor de Pedro.Ante sus “más estrechos colaboradores”, como definió a los cardenales, el pontífice explicó que la elección del nombre de León no fue casual ni meramente simbólica sino con una clara intención: un homenaje a León XIII, autor de la encíclica Rerum novarum de 1891, que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia en el contexto de la primera revolución industrial.“Hay varias razones, pero la principal es porque León XIII, con la, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial”, explicó el Papa, al subrayar que en la actualidad el mundo atraviesa una nueva revolución, esta vez ligada al desarrollo de la inteligencia artificial. A su juicio, los desafíos contemporáneos en torno a la dignidad humana, la justicia y el trabajo requieren que la Iglesia ofrezca “su patrimonio de doctrina social” como respuesta.Con esta elección,La audiencia con los cardenales también estuvo cargada de emociones por la reciente muerte de Francisco, fallecido días antes del cónclave. El nuevo pontífice calificó este tránsito como “un evento pascual”, vivido por la comunidad eclesial “a la luz de la Resurrección”. El dolor compartido por la pérdida del pontífice argentino estuvo presente en las palabras de León XIV, quien exhortó a los presentes a recoger “esta” y continuar el camino iniciado por su predecesor.“La conversión misionera de toda la comunidad cristiana, el cuidado amoroso de los débiles y el diálogo valiente”, recordó el pontífice, destacando los pilares de Evangelii gaudium.En este sentido, León XIV expresó su deseo de renovar junto al Colegio Cardenalicio la “plena adhesión” al itinerario que la Iglesia universal ha recorrido en las últimas décadas, siguiendo las huellas del, un camino que —dijo— fue actualizado en tiempos recientes por Francisco mediante la exhortación apostólica Evangelii gaudium. El nuevo Papa mencionó en particular aspectos destacados de ese documento: “la conversión misionera de toda la comunidad cristiana, el crecimiento en la colegialidad y en la sinodalidad; la piedad popular; el cuidado amoroso de los débiles y abandonados y el diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diferentes componentes y realidades”.Ese llamado a continuar la senda abierta por Francisco también se tradujo en una exhortación al diálogo con la realidad actual, con todos sus matices. Según informó la Santa Sede, durante la reunión, muchos cardenales ofrecieron al nuevo Papa “consejos, sugerencias y propuestas concretas”, algunas de las cuales ya se habían mencionado durante las congregaciones generales previas al cónclave.Al cierre de su intervención, León XIV evocó las palabras de Pablo VI al inicio de su pontificado en 1963, cuando expresó su esperanza de que una “gran llama de fe y de amor” iluminara a toda la humanidad. Con ese mismo anhelo, el nuevo pontífice enmarcó su primer encuentro con los cardenales en un horizonte de esperanza, cooperación y renovación eclesial.El encuentro del sábado, cargado de resonancias espirituales y políticas, ha servido como primer gesto público del nuevo pontífice, que se presenta como heredero de una doble tradición: la doctrina social de León XIII y el testimonio pastoral de Francisco.