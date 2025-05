El Gobierno impulsa la reglamentación de los Fondos de Cese Laboral

La Comisión Nacional de Valores (CNV) llamó a consulta pública para implementar Fondos de Cese Laboral en el mercado de capitales, el mecanismo que impulsó el Gobierno para reemplazar las indemnizaciones por despido (en los sectores que así lo definan a través de la negociación colectiva) y que el Congreso aprobó como parte de la Ley Bases.La convocatoria se implementó a través de la Resolución General 1066/2025 del organismo, publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Roberto Silva, la vicepresidenta, Patricia Boedo, y la vocal del Directorio Sonia Salvatierra. La propuesta del Gobierno es que estos nuevos instrumentos financieros reemplacen al sistema de antigüedad, ofreciendo una alternativa "más flexible y eficiente" para liquidar las relaciones laborales.El Sistema de Fondo de Cese se establecerá a través de Convenios Colectivos de Trabajo y se administrará mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). Las cuotapartes o valores fiduciarios podrán ser individuales, empresariales o sectoriales, y las partes podrán establecer libremente el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador.Entre las características destacadas del régimen se encuentran la inembargabilidad del Fondo de Cese Laboral y la posibilidad de que los trabajadores dispongan libremente de las cuotapartes en el momento del cambio de titularidad. Además, los FCI podrán determinar sus políticas y objetivos de inversión, mientras que los FF no necesitarán preparar, presentar o publicar un prospecto en el sitio web de la CNV.Finalmente, se establece que el trabajador podrá disponer libremente de las cuotapartes en oportunidad de producirse el cambio de titularidad a su favor, pero no podrá realizar nuevas suscripciones.En relación a los FFs resaltan las siguientes particularidades: i) no habrá obligación de preparar, presentar o publicar en el sitio web de CNV un prospecto o suplemento de prospecto, ii) las políticas de inversión que se establezcan en cada FF deberán resultar consistentes con la naturaleza del presente régimen especial y el propio objeto del vehículo, iii) se admitirá la posibilidad de incorporación de fiduciantes y iv) se podrán emitir valores fiduciarios adicionales.Silva destacó que "hemos trabajado una vez más con el ministro Sturzenegger y el equipo del Gobierno Nacional en esta propuesta que tiene la potencialidad de revolucionar la forma en las que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez que integra inversores institucionales de largo plazo en el mercado de capitales" y agregó que "es una medida que promueve los valores de la libertad en Argentina e impulsa el desarrollo del mercado de capitales, al mismo tiempo".