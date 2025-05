El Frente Renovador de Misiones admitió que Carlos Rovira "orquestó" la maniobra para el fracaso de Ficha Limpia

Tras el revés de Ficha Limpia en el Senado, el Frente Renovador de Misiones, que responde a Carlos Rovira, se atribuyó la maniobra.A través de un comunicado publicado este lunes, señalaron: "La pequeña provincia de Misiones contra el establishment comunicacional"."Mientras los grandes medios de Buenos Aires daban por sentado que la ley de Ficha Limpia iba a ser aprobada sin resistencia, desde el rincón norte y selvático del país, una jugada política orquestada con precisión quirúrgica por Carlos Rovira desbarató el espectáculo montado para consagrar al macrismo en el nuevo ciclo político. Y no fue una decisión menor: los senadores misioneros, con su voto en contra, cambiaron el tablero entero", remarcaron.Desde el espacio, destacaron que "Carlos Rovira no sólo impidió la consolidación de una mayoría que buscaba condicionar al presidente Milei" . "Además, empujó una dinámica que favorece al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de una verdadera renovación dentro del peronismo, comenzando por el distrito que más lo necesita: la provincia de Buenos Aires", señalaron.A su vez, indicaron que "El votante no quiere más guerras santas entre bandos mediáticos. "Cuando la agenda política le interesa al ciudadano, es el ciudadano quien manda. No los medios". sentenciaron.