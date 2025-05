"La desilusión que tengo es infinita": la respuesta de Macri a Milei

Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 12, 2025

Mauricio Macri le respondió a Javier Milei sobre sus palabras dichas en la entrevista a un medio de comunicación, donde afirma que hubo un acuerdo entre él y Cristina Fernández de Kirchner."Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria", acusó el ex presidente en su cuenta de X.Asismismo, confesó: "No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita".Desde su cuenta personal de X, el expresidente publicó un video de la diputada y candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato publicado en respuesta a las acusaciones de Milei,