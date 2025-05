Luis Caputo: "El riesgo país debería bajar fuertemente, pero pesa el riesgo de la vuelta del kirchnerismo"

El ministro de Economía, Luis Caputo brindó una entrevista este martes en el 42º Congreso Anual del IAEF y adelantó que el riesgo país "debería bajar fuertemente" desde los 678 puntos básicos actuales y expresó: "Hoy hay un par de cosas que pesan. Uno es el track record como país y el segundo es el riesgo político a la vuelta del kirchnerismo. Para algunos, sigue siendo un riesgo que está", consideró.En el 42º Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos De Finanzas, que se desarrolló en en Centro de Convenciones de la Ciudad, el titular de la cartera económica se refirió al Índice de Precios al Consumidor (IPC): "Va a colapsar, porque eso es lo que pasa cuando uno hace las cosas bien. De nuestra parte estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que converja a la inflación internacional", respondió Caputo.Además, añadió: "Yo soy super optimista y creo que este proceso va a ser incluso más rápido de lo que se cree. Somos uno de los cinco países en el mundo que tienen superávit fiscal, no emitimos pesos hace un año y tenemos un Banco Central muy bien capitalizado por primera vez en años. Al punto que a este nivel de pasivos y de reservas, incluso podríamos ir a una Convertibilidad por debajo de $1.000".En cuanto al crecimiento económico explicó: "Podemos crecer 6% y más, y no solo este año, los próximos siete años. Los empresarios son los protagonistas. Hay que aprovechar este momento, el sector privado tiene que entender que si contamos con el apoyo necesario para hacer las reformas que necesitamos, vamos a reducir el Estado para poder devolverles recursos", aseveró.Por otra parte, defendió el nuevo régimen cambiario y aseguró: "Nosotros dijimos que íbamos a ir a un esquema de bandas donde íbamos a flotar libremente dentro de esas bandas. ¿Por qué deberíamos comprar si lo que dijimos fue otra cosa? La gente no termina de convencerse de que estamos en un modelo nuevo y que no lo hemos visto nunca", apuntó. Y continuó: "Definimos el esquema cambiario en agosto del año pasado. Todo el tiempo que demoramos en cerrar el acuerdo fue por una cuestión monetaria. La plata que estábamos pidiendo era más de lo que esperaba el Fondo. Una vez que pudimos convencerlos de los u$s20.000 millones, duraron mucho las negociaciones de cuánto nos podían dar de entrada. Podríamos haberlo cerrado antes si hubiéramos pedido menos plata pero no hubiera sido lo óptimo. Buscamos que converja de arriba hacia abajo".Siguiendo esa línea, Caputo consideró que adquirir divisas por fuera de las bandas cambiarias "no es prolijo" y advirtió que algunos podrían "militar una corrida" en caso de que la autoridad monetaria intervenga en el mercado de cambios. Bajo su perspectiva, la no intervención dentro de las bandas "es lo que le da credibilidad al programa".El ministro de Economía, Luis Caputo adelantó que el Gobierno proyecta para los próximos dos años mantener el rumbo que tuvo hasta ahora e incluso profundizarlo: "Más baja de impuestos, más eliminación de regulaciones, más apertura económica y si tenemos el apoyo de la gente en las elecciones más reformas estructurales", expresó el funcionario.Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda señaló que actualmente no mandan muchas reformas al Congreso porque hay parte de los legisladores que "no quiere que al país le vaya bien y sigue viendo a la política como un negocio". Por ello, reiteró el pedido en clave electoral y enfatizó: "Necesitamos más apoyo". "También preparamos una reforma laboral, reforma tributaria y una reforma previsional. Todas cosas que van a cambiar el país y cuanto más rápido podamos hacerlo mejor", adelantó en el mismo sentido.