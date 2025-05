Lilita Carrió chicaneó a Javier Milei con una caricatura animada suya: "¿Vos tenés peluquín?"

Definitivamente Lilita Carrió está gagá! 🙏 pic.twitter.com/YTtSMf90KF — Gracielita #NSB (@gracielita_g) May 15, 2025

Anoche, la ex diputada Elisa Carrió increpó a un dibujo animado del presidente, Javier Milei, al que lo trató de "boludo" y le advirtió que lo van "a sacar a patadas" del Gobierno nacional. "Todo vuelve. Te van a rajar, no seas odiadior y sabé perdonar", le aconsejó "Lilita" al libertario.En vivo por televisión en el programa humorístico "Una vuelta más", la política enfrentó al Presidente y lo "chicaneó" por su estilo desprolijo que muestra desde antes de su campaña electoral. "Decime, ¿vos tenés peluquín? ¿Te batís el pelo?", desafió.El dibujo que simulaba ser Milei, le contestó: "No, ¿sabés quién me peina? la mano invisible del mercado". "Qué boludo que sos", bromeó Carrió.Por su parte, la abogada advirtió: “No me voy a retirar de la política, porque ustedes son pequeños monstruitos, con una política del desprecio, de la crueldad”. Además, señaló que "más mounstruo" que ellos es "Donald Trump".En ese marco, desafió a la caricatura al decir que tiene una denuncia judicial en su contra, pero que está "juntando un poquito más" de información.Sobre el "pin pong" de críticas entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, Lilita le dijo: "Mauricio te bancó la campaña y la fiscalización".Además, dedicó un momento a traer los dichos del Jefe de Estado en 2023, cuando apuntó a que el Papa Francisco era "la representación del maligno en la tierra". "No seas odiador, perdoná y que Dios te salve", le recomendó."Ya me perdonó Francisco", contestó el dibujo. A lo que Carrió respondió: “No, qué te va a perdonar Francisco, te saludó porque le diste lástima”.