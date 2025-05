Tras la dura derrota electoral en CABA, Macri habló con Milei para bajar la tensión y facilitar un acuerdo en PBA

Luego de días de fuertes cruces y duras declaraciones, Mauricio Macri se comunicó este jueves con Javier Milei para felicitarlo por la victoria de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires y bajar la tensión en medio de las negociaciones para una alianza a nivel bonaerense.De acuerdo a fuentes de Infobae, el líder del PRO decidió enviarle un mensaje de WhatsApp al Presidente, quien le agradeció el gesto.Se trata del primer contacto que mantienen ambos desde que los libertarios, de la mano del vocero Manuel Adorni, superaran por casi 15 puntos al partido amarillo en el distrito que era su bastión.En la previa de esa votación, que significó la primera gran victoria del año para el oficialismo, hubo varias acusaciones mutuas de presuntas “campañas sucias”, por lo que el acuerdo en la provincia de Buenos Aires había quedado congelado.Uno de los hechos que molestó al ex jefe de Estado fue la aparición de un video apócrifo en las redes sociales, hecho con inteligencia artificial, en el que supuestamente anunciaba la baja de quien fue su candidata, Silvia Lospennato.Ante la repercusión de este mensaje, Milei fue consultado sobre las declaraciones y respondió que el ex presidente estaba “muy llorón”, al tiempo que minimizó el impacto del video falso y señaló que forma parte de la lógica de las redes.Una vez conocidos los resultados, los principales encargados de llevar adelante las conversaciones, Cristian Ritondo, por el lado del PRO, y Sebastián Pareja, en nombre de LLA, retomaron el trabajo, aunque por el momento no hay ninguna nueva reunión entre los dos en agenda.Este mismo jueves, el diputado nacional, de hecho, se enteró de la conversación que tuvieron el Presidente y su antecesor durante un encuentro con varios intendentes, en el que se analizaron los pasos a seguir.En Buenos Aires, el cierre de las alianzas electorales será el 9 de julio, mientras que el 19 de ese mismo mes vencerá el plazo para presentar las nóminas y el 8 de agosto, la fecha límite para la confirmación de boletas.